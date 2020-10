Mellendorf/Langenhagen

Da musste der Feierabend kurzerhand noch warten: Der Leiter des Polizeikommissariats Mellendorf hat nach Dienstschluss an seinem Wohnort Langenhagen einen mutmaßlichen Fahrraddieb festgenommen. Der 27 Jahre alte Mellendorfer ist dringend verdächtig, in den vergangenen Monaten in mehreren Kommunen in der Region Hannover 40 Zweiräder gestohlen und dann verkauft zu haben.

Polizist sieht verdächtiges Treiben am Straßenrand

Der Begriff „Kommissar Zufall“ ist schon oft bemüht worden, in diesem Fall trifft er es jedoch ziemlich genau. In Gedanken war Jochen Sachweh schon zu Hause. Der Erste Polizeihauptkommissar, der das Kommissariat in Mellendorf leitet, befand sich am Montagnachmittag in Zivilkleidung auf der Heimfahrt zu seinem Wohnhaus in Langenhagen. Doch dann wurde er um 16.10 Uhr an der Hans-Böckler-Straße auf drei Personen am Straßenrand aufmerksam.

„Das ist doch der ....“: Sicher war sich Sachweh nicht, den Mellendorfer wiedererkannt zu haben, gegen den seine Kollegen in der Wedemark seit Längerem wegen vielfachen Fahrraddiebstahls ermitteln und dessen Foto er in der Akte gesehen hatte. Doch auf sich beruhen lassen wollte der Kommissar die Beobachtung dann doch nicht. Immerhin sah es so aus, als ob da gerade ein Verkaufsgespräch wegen eines Fahrrades geführt wurde.

Fahrrad wird über das Internet angeboten

Der Anruf in der heimischen Dienststelle, um mehr Sicherheit zu erlangen, ging ins Leere, also vertraute Sachweh seinem Instinkt. Zwei der drei Personen, ein junges Pärchen, waren gerade dabei, das frisch gekaufte Fahrrad in ein Auto zu laden. „Ich habe sie angesprochen, mich ausgewiesen und nachgefragt“, berichtet der Kommissariatsleiter.

Bis sich sein Verdacht einer Straftat erhärtete, vergingen dann nur wenige Augenblicke. Das Fahrrad vom Typ Fischer Trendline hatte tatsächlich gerade den Besitzer gewechselt, die Vorgehensweise entsprach der des polizeibekannten Mellendorfers: eine Kleinanzeige im Internet, statt eines Klarnamens ein Synonym, ein Treffpunkt für das Verkaufsgespräch auf offener Straße, das Fahrrad nicht zu teuer, aber auch nicht zu billig. „Das passte alles. Dann habe ich meine Langenhagener Kollegen informiert“, berichtet Sachweh.

Der Verdächtige versucht zu fliehen

Doch auf deren Eintreffen wollte der mutmaßliche Dieb augenscheinlich nicht warten. Sachweh entdeckte ihn ein Stück entfernt, als er sich gerade mit einem weiteren Fahrrad entfernen wollte. „Ich habe ihn mit seinem Namen angesprochen, er versuchte zu fliehen.“ Nicht schnell genug: Der 19-Jährige, der das andere Fahrrad gerade vermutlich gutgläubig gekauft hatte, sprintete hinterher und bekam den 27-Jährigen nach wenigen Metern zu fassen. „Und dann habe ich ihn vorläufig festgenommen und den Langenhagener Kollegen übergeben“, sagt Sachweh.

Für die Polizei ist der 27-Jährige ein alter Bekannter. In der Wedemark war er bereits bei einem Fahrraddiebstahl auf frischer Tat erwischt worden, auch hat die Polizei schon seine Wohnung durchsucht. Die Ermittler halten ihn für insgesamt mehr als 40 Fahrraddiebstähle in mehreren Kommunen in den vergangenen Monaten für dringend verdächtig. Der Großteil davon soll sich in der Wedemark zugetragen haben. Ein großer Karton mit Akten ist nun aus Mellendorf an die Staatsanwaltschaft Hannover gegangen. Auch im Kommissariat Langenhagen und in weiteren Dienststellen soll der Mann bereits einschlägig bekannt sein. Seine Beute soll der Mann vorwiegend in der hannoverschen Innenstadt verkauft haben.

Von Frank Walter