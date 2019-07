Bissendorf

„Konzert am Wochenende um 5 nach 6“: So lautet der Titel einer neuen Konzertreihe beim Kunstverein Imago. Dabei wird der Ausstellungsraum zur Bühne für Bands und Einzelinterpreten aus der Region Hannover und der Umgebung. Auch der junge Musiker Lasse Worbs ist dabei. Er tritt am Sonnabend, 13. Juli, um 18.05 Uhr in in den Räumen des Kunstvereins, Am Markt 1 in Bissendorf, auf.

Der Sänger präsentiert an dem Abend deutsch- und englischsprachige Lieder und begleitet diese auf der Gitarre. Er spielt Musikstücke unter anderem von Johnny Cash, Chuck Berry und AnnenMayKantereit, kündigt der Kunstverein an. Die Zuhörer können sich zudem auf Eigenkompositionen von Worbs freuen.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Der Kunstverein bittet jedoch um eine Spende.

Von Julia Gödde-Polley