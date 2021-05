Die Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark hat ihren Sitz im Langenhagener Stadtteil Wiesenau an der Liebigstraße. Die Gesellschaft betreibt in der Region Hannover bereits seit 45 Jahren Einrichtungen und Angebote der Betreuung, Bildung, Förderung und Erziehung im Bereich der Eingliederungs- und Kinder- und Jugendhilfe.

So gibt es bereits seit 1982 die inklusive Kindertagesstätte Domino in Mellendorf. Die gut 200 Mitarbeitenden des gemeinnützigen Unternehmens fördern, unterstützen und begleiten Menschen mit sprachlicher, geistiger und/oder seelischer Behinderung vom Säuglings- bis zum Erwachsenenalter in der Frühförderung, in Kindergärten, Wohneinrichtungen oder in ihrem sozialen oder häuslichen Umfeld.