In Zeiten von Corona ist alles irgendwie anders: In der Wedemark hat die Freiwilligenagentur für die Tafel die Lebensmittelausgabe temporär übernommen. Wegen des Maifeiertages wird das Essen bereits am Donnerstag ausgegeben. Unterdessen haben Fachlehrer Bedürftigen eine süße Überraschung beschert.