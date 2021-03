Wedemark

Mit dem Verkauf des Adventsloskalenders hat der Lions Club Wedemark Ende des vergangenen Jahres mehr als 11.000 Euro eingenommen. Nun haben die Organisatoren ihre Spenden an ausgewählte Projekte in der Gemeinde verteilt. Wegen der Corona-Pandemie mussten sie aber auf die persönliche Übergabe in der üblichen Form beim Neujahrsempfang in der Schule unter den Eichen in Mellendorf verzichten. Stattdessen hat das Team um Ludger Selker, Vorstand der Fördergesellschaft, die Spendenempfänger einzeln besucht. Bei der Auswahl haben die Lions vor allem längerfristige Projekte, die besonders unter der Pandemie leiden, berücksichtigt.

Tiere befinden sich im Ruhezustand

1000 Euro erhielt das Institut für Soziales Lernen mit Tieren in Lindwedel. Das dreiköpfige Team bietet unter der Leitung von Sozialpädagogin Ingrid Stephan tiergestützte Therapie an. Üblicherweise sind ihre Tiere täglich im Einsatz, in der Pandemie befinden sich Hühner, Minischweine und Esel aber im Ruhezustand. „Besuche bei Senioren, in Kinder- und Jugendheimen sowie in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen mussten wir im Zuge der Corona-Maßnahmen teilweise gänzlich einstellen“, berichtet Stephan. Die dürftige Auftragslage könne die Spende der Lions zwar nicht kompensieren, für die notwendigen Anschaffungen für Esel Momo – den Neuzugang beim Projekt – reicht sie aber aus.

„Unterstützung auch in einer schwierigen Zeit“

Seit 2013 setzen sich die Lions mit dem Adventsloskalender für das Miteinander in der Gemeinde ein. Dabei stiften lokale und regionale Unternehmen die Preise für die Aktion, der Erlös wiederum geht an gemeinnützige Einrichtungen sowie hilfsbedürftige Einzelpersonen. „Viele Projekte und Einrichtungen erfahren unsere Förderung seit Jahren. Auch in dieser schwierigen Zeit sollen sie sich unserer Unterstützung sicher sein“, sagt Club-Präsident Karsten Weste.

Musikschulleiter von der Spende überrascht

Dieter Stein, Leiter der Musikschule Wedemark (links), erhält vom Vorsitzenden der Fördergesellschaft, Ludger Selker, eine Spende, um das Großprojekt „Der große Gatsby“ zu realisieren. Quelle: Lions Club Wedemark

Überrascht von der Spende zeigte sich dennoch Dieter Stein, Leiter der Musikschule Wedemark. „Traditionell veranstalten wir mit unseren Schülerinnen und Schülern ein Weihnachtskonzert, welches wir im vergangenen Jahr jedoch absagen mussten“, erklärt Stein. Dass man sie trotz des nicht erbrachten Beitrags für die Gemeinschaft bedacht habe, freue ihn sehr. In Zusammenarbeit mit der IGS realisiert er derzeit das Projekt „Der große Gatsby“. Eigentlich sollte daraus eine Musicalvorstellung werden, stattdessen gibt es coronabedingt nun einen Film. Ein Teil der Spende von 1000 Euro soll zur Beschaffung des nötigen Equipments dienen, ein weiterer Teil in die musikalische Förderung von Kindern aus einkommensschwachen Familien fließen.

Diese Einrichtungen profitieren ebenfalls

Der Schulleiter der Grundschule Mellendorf Thomas Wenzel (Mitte) möchte die Spende von Lions-Präsident Karsten Weste (links) und Ludger Selker, Vorsitzender der Fördergesellschaft, zur ordentlichen Ausstattung des Homeoffice seiner Schüler verwenden. Quelle: Lions Club Wedemark

Darüber hinaus haben folgende Einrichtungen Geld erhalten: die Schule unter den Eichen in Mellendorf (2000 Euro), der Kinderschutzbund Wedemark (1000 Euro), der Ambulante Hospizdienst Burgwedel/Isernhagen/Wedemark (500 Euro), der Hilfsfonds Wedemärker für Wedemärker (1000 Euro), die Grundschule Mellendorf (1000 Euro), die Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark (500 Euro), die Klasse 2000 der Grundschule Hellendorf (1100 Euro), die Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation (1000 Euro) sowie das internationale Lions-Projekt Picu (1000 Euro).

Von Sebastian Stein