Wedemark

Wellnessauszeit, Abenteuerspaß und Gaumenfreuden: Das sind einige der Gewinne, die hinter jedem Türchen des Adventskalenders des Lions Clubs Wedemark warten. Der Kalender wird ab Dienstag, 13. Oktober, an 18 Verkaufsstellen in der Kommune verkauft. Gestiftet wurden die gut 260 Preise von mehr als 60 lokalen Unternehmen und Einrichtungen, die damit die alljährliche Spendenaktion der Lions unterstützen. Von dem Verkaufserlös profitieren insbesondere soziale Projekte in der Wedemark.

Pandemie erfordert viel Unterstützung

Ein Zeichen der Nächstenliebe setzt der Lions Club in diesem Jahr mit der Aktion, die bereits das achte Mal stattfindet. Die Unterstützung hilfsbedürftiger und benachteiligter Gruppen sei dringend nötig, meint Club-Präsident Karsten Weste. „Die Corona-Pandemie hat die Schwächsten und Ärmsten unserer Gesellschaft sehr hart getroffen, darunter Kinder und Jugendliche, die von einer direkten staatlichen Unterstützung abgeschnitten sind.“ In der Vergangenheit kam der Verkaufserlös unter anderem gemeinnützigen Einrichtungen wie der Förderschule Unter den Eichen in Mellendorf zugute. Aber auch Einzelpersonen wurden beispielsweise mit Schwimmkursen oder Büchergutscheinen bedacht.

Preise im Wert von 8100 Euro

Hinter jedem der 24 Türchen verbergen sich gleich mehrere Gewinne, die in Form von Gutscheinen täglich verlost werden. Wirte bieten Speisen und Getränke an, Fachhändler laden zum Shopping ein, und Massagen sollen für Entspannung sorgen. Gespickt ist der Kalender mit weiteren Highlights wie einem Besuch im Erlebnis-Zoo Hannover, einer Wein- und Ginprobe und zahlreichen Reisegutscheinen in und um Hannover. Insgesamt beläuft sich der Gesamtwert der Sachpreise auf mehr als 8100 Euro.

Jeden Tag gibt es mehrere Preise

Jeder Kalender hat eine Losnummer auf der Innenseite des Türchens mit dem Lions-Logo. Zudem trägt jeder Sachpreis eine Gewinnnummer. Stimmt die Losnummer mit einer Gewinnnummer überein, hat man den jeweiligen Preis gewonnen. Vom 1. bis 24. Dezember findet die Ausspielung mit 1600 Kalendern statt. Die Gewinnnummern werden tagesaktuell auf www.lions-wedemark.de veröffentlicht. Erhältlich ist der Adventskalender zu einem Stückpreis von 5 Euro. An den Sonnabenden im November wird es zahlreiche Verkaufsstände der Lions im Gemeindegebiet geben. Eine Auflistung aller Verkaufsorte gibt es demnächst auf der Website der Lions.

Von Stephan Hartung