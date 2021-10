Wedemark

Den Lions Club Wedemark gibt es seit dem Jahr 2000. Mit seinem Engagement werden seither verschiedene internationale und regionale Hilfsprojekte unterstützt. Das Gros der jährlich vergebenen Spenden wird über den Adventsloskalender generiert, sagt Lions-Sprecherin Nathalie Schwertner.

Nun ist es wieder so weit. Mit Blick auf die Vorweihnachtszeit haben die Mitglieder von 60 Unternehmen und Einrichtungen Spenden eingeworben. Herausgekommen sind 260 Gewinne im Gesamtwert von gut 8100 Euro, die in den 2000 Adventskalendern auf die Käufer warten. „Neben beliebten Preisen wie Karten für den Zoo Hannover, Wein- und Ginverköstigungen und eine Spa-Einheit warten auch weitere Überraschungen hinter den 24 Türchen“, kündigt Schwertner an. „Gewonnen haben bereits alle mit dem Kauf eines Kalenders, denn der Erlös kommt sozialen Projekten insbesondere in der Wedemark zugute.“

260 Gewinne verstecken sich in 2000 Kalendern

Nun haben die Wedemärkerinnen und Wedemärker ab Sonnabend, 9. Oktober, wieder die Gelegenheit, einen der Adventskalender zu erwerben. „Mich bewegt die fortwährende Loyalität und Akzeptanz, die wir in der Gemeinde erfahren. Nur gemeinsam können wir unser größtes Spendenprojekt des Jahres realisieren“, sagt Lions-Präsident Axel Keller. Zum neunten Mal in Folge würden der Club und die Sponsoren damit ein Zeichen der Nächstenliebe setzen.

Lesen Sie auch Lions Club: Das ist der neue Präsident

Im vergangenen Jahr kamen so mehr als 11.000 Euro an Spenden zusammen, die etwa an die Mellendorfer Förderschule Unter den Eichen, den lokalen Kinderschutzbund und den Hospizdienst flossen. Aber auch Kunst und Kultur werden unterstützt. Die aktuelle Ausgabe zum Preis von 5 Euro ist an vielen Verkaufsstellen erhältlich. Wo genau, wird auf der Internetseite www.lions-wedemark.de bekannt gegeben. Gleiches gilt zwischen dem 1. und 24. Dezember für die aktuellen Gewinnnummern.

Kreativität haben die Wedemärker Lions auch beim diesjährigen Motiv des Adventskalenders bewiesen. Es zeigt die Eichenkreuzburg in Bissendorf-Wietze. Dafür hat Clubmitglied Günter Bardeck seine ganze Familie, vor allem Ehefrau Nina, mobilisiert.

Von Sven Warnecke