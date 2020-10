Wie funktioniert die Arbeit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb? Wie leben die Tiere? Was müssen Bauern alles beachten? Und was bauen sie auf den Feldern an? Die Familie Backhaus bietet Interessierten Führungen über ihren Hof in Plumhof an. Dabei erfahren die Menschen, wie moderne Landwirtschaft funktioniert. „Wenn wir das nicht zeigen, haben wir keine Chance“, sagt Louisa Backhaus. Es gehe darum, dass Verbraucher und Produzenten nicht den Bezug zueinander verlieren. Dies sei wichtig, damit Landwirtschaft auch künftig in der Gesellschaft akzeptiert ist.

Deshalb zeigt das Team vom Schüttenhof seine Arbeit auf dem Betrieb. Wer Interesse an einer Führung hat, kann sich per E-Mail an c-h.backhaus@t-online.de wenden. Zudem nimmt die Familie Nutzer von Instagram regelmäßig mit auf den Wedemärker Hof und zeigt in Beiträgen, was die Mitarbeiter machen. Der Account heißt neues_vom_schuettenhof.