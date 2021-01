Bissendorf/Scherenbostel/Wiechendorf/Resse

Für Wedemärker Fahrradfreunde beginnt das Jahr mit einer guten Nachricht: Nach jahrelangem Werben der Bürgerinnen und Bürger kommt der Lückenschluss für einen durchgehenden Radweg von Bissendorf bis nach Resse – vermutlich noch in diesem Jahr. Die Region Hannover bestätigte auf Anfrage dieser Zeitung den Plan für die kommenden Monate. Demnach soll mit dem Bau des Abschnitts zwischen Resse und Wiechendorf schon im Mai begonnen werden, so Regionssprecher Klaus Abelmann. Die Strecke zwischen Wiechendorf und Scherenbostel steht für Ende des Jahres auf dem Plan. Bislang war der Radweg zwischen den drei Ortschaften nur streckenweise existent.

„Dieser Lückenschluss freut uns natürlich“, sagt Jürgen Engelhardt, Ortsbürgermeister von Scherenbostel. Der Radweg sei notwendig – einerseits für die Anwohner, weil auf den Straßen recht schnell gefahren werde, und andererseits für Ausflügler, die vom S-Bahnhof in Bissendorf nach Resse ins Moor durchfahren wollen. Bislang führte der ausgeschilderte Radweg umständlich durch einen Wirtschaftsweg über den Fuhrenkamp, der nördlich der Resser Straße verläuft. „Dieser Zustand war nicht tragbar und der Weg verlief zudem durch dunklen Wald“, sagt Engelhardt.

In Scherenbostel ist derzeit Schluss mit dem durchgängigen Radweg, Richtung Wiechendorf führt der Weg nur über einen Umweg weiter. Quelle: Lisa Höfel

Noch 2018 erklärte die Region, dass mit dem Bau eines neuen Radweges zwischen Wiechendorf und Scherenbostel nicht vor 2025 zu rechnen sei, da die 800 Meter Umweg über den Wirtschaftsweg, dessen Asphalt eine gute Oberflächenqualität aufweise, zumutbar seien.

Die Region Hannover hatte die aus Sicht der Wedemark positiven neuen Planungen für den Radweg Ende 2020 bereits den Mitgliedern des Ortsrates Scherenbostel vorgestellt und diskutiert. Laut Regionssprecher Abelmann seien auch bereits die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern angelaufen. Eine detaillierte Kostenberechnung existiert noch nicht, man geht allerdings von etwa 800.000 Euro aus.

Bund unterstützt Region mit Millionen

Die Region Hannover kann sich finanziell dabei voraussichtlich auf eine große Unterstützung von Bund und Land verlassen. Gut 65 Millionen Euro stehen im Rahmen des von Land und Bund vereinbarten Sonderprogramms „Stadt & Land“ für die Förderung von Radverkehrsvorhaben in Niedersachsen zur Verfügung. Mehr als 250 Maßnahmen umfasst das Bauprogramm der Region an Straßen bis 2024, darunter auch der Radweg in der Wedemark an der K 102.

Bauarbeiten in Bissendorf laufen nach Plan

Derweil laufen die Arbeiten am neuen Radweg zwischen Bissendorf und Scherenbostel schon auf Hochtouren – und nach Plan, wie Regionssprecher Abelmann erklärt. Seit Mitte November 2020 verbreitern Arbeiter den Weg auf 2,5 Meter und bauen die schon vorhandene, aber teils stark beschädigte Strecke auf der Südseite der K 102 aus. Der neue Weg kostet 700.000 Euro und wird ebenfalls von der Region Hannover sowie aus Fördermitteln des Bundes finanziert.

Arbeiten bis Resse starten schon im Mai

Und auch für das dritte Stück für den Lückenschluss gibt es von der Region positive Nachrichten. Der Plan für den neuen Weg zwischen Resse und Wiechendorf ist laut Abelmann von der zuständigen Behörde genehmigt worden, sodass die Ausschreibung derzeit vorbereitet werde. Baubeginn hier: schon im Mai 2021.

Von Sebastian Stein