Mellendorf

Der Vorstand des MTV Mellendorf lädt seine Mitglieder zur Jahresversammlung ein. Das Treffen beginnt am Freitag, 25. März, um 19 Uhr im Sportpark an der Industriestraße. Ob in der Sporthalle oder im Tanzsaal, entscheidet der Verein kurzfristig.

Insgesamt gibt es zwölf Tagesordnungspunkte, darunter auch Wahlen. Zur Abstimmung stehen dabei der Posten des Vorstandsvorsitzenden sowie die Ämter der Vorstandsmitglieder, die sich um Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sowie um die Pflege von Netzwerken zu Verwaltung und Politik kümmern.