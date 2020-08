Mellendorf

Im Mellendorfer Turn-Verein (MTV) hat eine neue Ära begonnen: Die Mitglieder haben bei einer Versammlung eine neue Führungsspitze gewählt. Der neue Vorsitzende Jupp Glennemeier will die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortführen und „nicht irgendein Ruder herumreißen, sondern das Vorhandene verfeinern und verbessern“.

„Der MTV ist erfolgreich, meine Vorgänger haben den Verein gut aufgestellt“, sagte Glennemeier. Der MTV habe beispielsweise noch Potenzial bei den Sparten und Mitgliederzahlen. Zwölf Abteilungen gibt es bisher – das sei ein Alleinstellungsmerkmal unter den Sportvereinen in der Wedemark. Und doch könnte noch eine dazukommen.

Neue Ziele für Sparten und Mitgliederwerbung

Beim MTV gibt es bereits ein Beachvolleyballfeld. „Aber keine Beachvolleyballer“, sagt Glennemeier. Auch die vorhandene Boulebahn auf dem Außengelände werde nicht genutzt. „Zwischen Fußballplatz und Kunstrasenplatz ist viel freie Fläche.“ Ein konkretes Projekt der Handballer sei ein Beachhandballfeld. Der Verein wolle gern viel in Eigenleitung machen. „Aber klar, wir brauchen Planung, Baggerarbeiten und Geld zur Unterstützung“, sagt der MTV-Chef.

Die heftigen Einschränkungen wegen Corona sind auf den Plätzen des MTV in Mellendorf erst einmal vorüber – der Sportpark steht für die Aktiven wieder offen. Aber die Regeln müssen eingehalten werden. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Sponsorengelder von außen sollen künftig – anders als bisher – stärker direkt an die jeweiligen Sparten gehen. „Wir geben den Sparten damit mehr Verantwortung“, berichtet Glennemeier. Der Vorsitzende hofft, dass sich die einzelnen Abteilungen dadurch selbst aktiver um finanzielle Unterstützung für ihre Arbeit bemühen. Ein weiteres Projekt: Der MTV-Internetauftritt wird erneuert. Interessierte sollen – so die Vision – digital Mitglied werden können.

Fehlender Fußweg an Industriestraße ist weiter ein Problem

Glennemeier arbeitet künftig in einem Team zusammen mit Viola Nägwitsch (Sportbetrieb), Frank Reimers (Finanzen), Markus Schwarz (Marketing und Öffentlichkeitsarbeit) und Andreas Junga (Netzwerkpflege, Verwaltung und Politik). Es muss sich auch um Probleme außerhalb des rein Sportlichen kümmern. So ist seit Jahren eine fußläufige Verbindung an der Industriestraße zum MTV-Gelände unzureichend gelöst. Besonders für Eltern und Kinder, die zu Fuß und per Fahrrad das MTV-Gelände ansteuern, ist die Verkehrssituation schwierig.

Bisheriges Führungsduo zu Ehrenvorsitzenden ernannt

Die etwa 1600 Mitglieder des Vereins erwiesen dem bisherigen Führungsduo Günter Stechmann und Rudi Ringe eine besondere Anerkennung für deren unermüdlichen Einsatz im MTV: Sie wurden zu Ehrenvorsitzenden ernannt. Die Sportler wissen, was sie diesem mutigen Vorstand in den vergangenen Jahren zu verdanken haben: 2013 zog der Verein samt Sportgelände von einer Ortsseite Mellendorfs an der Hermann-Löns-Straße zur anderen an der Industriestraße in den neu gebauten Sportpark um – eine gewaltige Investition seinerzeit.

Die langjährigen Vorsitzenden Günter Stechmann (von rechts) und Rudi Ringe sind nun Ehrenvorsitzende ihres MTV. Quelle: Rainer Mathes

Ehrenamtliches Engagement für den Sport war immens

Innerhalb von eineinhalb Jahren hatten die Gemeinde Wedemark und der Verein auf der 44.000 Quadratmeter großen Fläche rund 5 Millionen Euro in diese Sportanlage investiert. Das vorherige gemeindeeigene Sportgelände an der Hermann-Löns-Straße wurde Wohngebiet. Die MTV-Mitglieder stemmten dieses Vorhaben mit. Das ehrenamtliche Engagement des Vorstands, der sich in diesen Jahren der Wagnisse den Hut aufgesetzt hatte, war immens.

