Sie ist die große Dame des Reitsports und der Pferdezucht, und als Mäzenin hat sie Spitzenpferde und –reiter zu internationalen Turniererfolgen gebracht: Madeleine Winter-Schulze lebt seit 1978 in der Wedemark und ist mit ihrer Passion auf ihrem Pferdehof zwischen Mellendorf und Brelingen heimisch. Zum Anlass ihres 80. Geburtstags hat sie sich nun ins Goldene Buch der Gemeinde eingetragen. Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) nannte den Eintrag eine große Ehre für die Wedemark.

Die „alte Dame“ des Pferdesports würde man mit einer geläufigen Wendung sagen. Aber alt kommt sie wirklich nicht daher zur Feierstunde im Bürgerhaus in Bissendorf. Gerade hat sie unten noch einen Parkplatz ergattert, springt aus dem Auto und erscheint im Bürgersaal auf die Minute. Schlank, sportlich, elegant gekleidet und mit Perlenkette. Neben dem Bürgermeister erwarten prominente Nachbarn aus Brelingen sie freudig: das Künstlerpaar Helen und Klaus Donath. Das Paar hat im Juli 2020 im Bürgerhaus den Stift für das Goldene Buch in die Hand genommen.

Bei 22. Unterschrift wird berlinert

Unternehmensgründer Fritz Sennheiser führt die Unterschriften an, auch Hardrocker und Sänger Klaus Meine aus der Wedemark ist notiert, die Eishockeyprofis der Hannover Scorpions ebenfalls. „Und jetzt: icke“, kommentiert die gebürtige Berlinerin Winter-Schulze kurz und trocken. Ihre Unterschrift ist die 22. in der Reihe der Geehrten, allerdings nur die 21. bekannte. Denn eine der früheren in dem illustren Reigen, wohl aus der Amtszeit des vorherigen Bürgermeisters Tjark Bartels (SPD), kann die Gemeindeverwaltung bis heute nicht identifizieren.

Nach der Eintragung blättern Madeleine Winter-Schulze und Bürgermeister Helge Zychlinski durch das Goldene Buch der Gemeinde Wedemark. Es weist schon eine Reihe illustrer Namen auf. Quelle: Ursula Kallenbach

Ihre Berliner Mentalität merke man immer noch, bestätigt der Bürgermeister in seiner Würdigung – mit Anerkennung. Denn „Robustheit und Herzlichkeit“ zeichneten diese Haltung aus. Madeleine Winter wurde am 28. Juni 1941 in Berlin geboren. 1959 gewann sie als junge Reiterin die deutsche Meisterschaft in der Dressur. Der Name des Pferdes – Coca Cola – verwies auf Vater Eduard Winter, der in Berlin Coca-Cola-Geschäftsstellenleiter war. 1969 und 1975 folgten deutsche Meistertitel im Springreiten. In ihrer Karriere bis 1999 hat sie laut Recherche des Bürgermeisters etwa „500 Siege hingelegt“.

Winter-Schulze hat schon das Bundesverdienstkreuz

1987 wurde durch die Heirat mit Friedrich Schulze aus dem Nachnamen Winter dann Winter-Schulze. „Sie haben Ihren Nachnamen weiter im Namen getragen, damals noch ungewöhnlich“, vermerkt Zychlinski bei seiner Ehrung. Winter-Schulze sei schon zu ihrer Zeit emanzipiert gewesen und habe ihr Leben immer als starke Frau gelebt.

Als Förderin des Pferdesports sei sie unglaublich erfolgreich in der Zucht gewesen. Die Zusammenarbeit mit erfolgreichen Reitern wie Ludger Beerbaum und Isabell Werth ist bekannt. Für diese langjährige Förderung des Pferdesports erhielt Winter-Schulze 2004 das Bundesverdienstkreuz.

„Hier ist alles persönlicher“

Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2008 machte sie weiter; auch er habe das so gewollt. „Ich fahre nach Berlin zur Arbeit, sage ich meinen Mitarbeitern immer. Aber hier in der Wedemark bin ich heimisch geworden. Ich fühle mich sehr wohl. Hier ist alles persönlicher“, betont Madeleine Winter-Schulze. Die Gemeinde habe sie immer unterstützt. „Die Pferde haben einen wunderbaren Offenstall genehmigt bekommen. Da wird gefohlt, und auch die älteren Pferde haben ihren Auslauf.“

In Berlin zwar unterhalte sie ihre Kinderstiftung, erzählt Winter-Schulze. „Aber auch auf meinem Hof habe ich gern die Mellendorfer Kindergartenkinder zu Besuch. Und ich bin immer bereit zu helfen.“ Auch für sie sei es eine große Ehre, ihren Namen ins Goldene Buch zu setzen. Der Verwaltungschef hatte sich kürzlich selbst ein Bild gemacht in dem Pferdebetrieb und zeigt sich beeindruckt. „Was sie so leisten nach wie vor, ist neben den Verdiensten im großen Pferdesport Grund für die Ehrung“, betont er. „Wir sind sehr stolz darauf, dass Sie unserer Gemeinde angehören.“

Von Ursula Kallenbach