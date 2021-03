Elze

Eine spannende Abwechselung in Corona-Zeiten finden Eltern mit ihren Kindern jetzt bei einem Spaziergang an der frischen Luft durch Elze. An Zäunen, Wänden und in Gärten im ganzen Dorf sind Rotkäppchen, Schneeweißchen und Rosenrot, Rumpelstilzchen, die Schneekönigin und mehr zu entdecken. Figuren aus insgesamt 15 Märchen sind entlang des Weges auf Holzplatten dargestellt, und Familien können sich unterwegs an einem Rätselspaß beteiligen.

Das Märchen von Schneeweißchen und Rosenrot ist gleich hinter dem Zaun des kommunalen Kindergartens Elze an der Wasserwerkstraße zu finden. Am Haus von Ortsbürgermeister Jürgen Benk wartet das Rumpelstilzchen. Alle bemalten Holztafeln stehen gut sichtbar auf den Grundstücken. Diese sollen für das Spiel auch nicht betreten werden. Das Kooperationswerk von dem Kindergarten und dem Ortsrat Elze/Meitze soll Eltern anregen, den Jüngsten einmal wieder die Märchen der Gebrüder Grimm und von Hans Christian Andersen zu erzählen – und auch nachzulesen.

15 Fragen sind zu beantworten

Denn zu der Elzer Märchenaktion sind auf einem Rätselblatt 15 Fragen zu beantworten, die es in sich haben. Auch nicht jeder Erwachsene wüsste sicherlich noch auf Anhieb, was die Bauerstochter zu Gold spinnt und wer das langhaarige Mädchen in den Turm sperrt. Die Rätselblätter gibt es in der Kita, bei Hannelore Seewald-Riechelmann (Post und Lotto) an der Walsroder Straße 2 sowie in der Apotheke Elze, Walsroder Straße 20. Den ausgefüllten Laufzettel mit den Antworten können Familien dienstags und donnerstags von 10 bis 11 und 14 bis 15 Uhr durch das Fenster am Kiosk der Kita abgeben – und auch gleich einen kleinen Gewinn mitnehmen.

Durch das Kiosk-Fenster, in dem Nancy Scharlemann (links) und Kita-Leiterin Kathy Pfeiffer lehnen, können Kinder und Eltern ihre ausgefüllten Rätselbögen zurückreichen. Quelle: Ursula Kallenbach

„Jeder, der mitmacht, kriegt etwas“, versichert Kita-Leiterin Kathy Pfeiffer. Außerdem wollen sich die Organisatoren zur Prämierung der eingereichten Antworten noch etwas Nettes einfallen lassen. Neben der Kita-Leiterin hat sich auch Nancy Scharlemann aus Bennemühlen an der Aktion beteiligt und die Märchentafeln bemalt. Etwa vier Wochen habe sie die Aktion vorbereitet, sagt Scharlemann, Unterstützung haben sie von ihrer Freundin Natalia Schwindt aus Mellendorf bekommen.

Ortsrat gibt für die Aktion bis zu 300 Euro

Für das Material der Märchentafeln hat der Ortsrat bislang 140 Euro ausgegeben, die Grenze liegt bei 300. „Das ist eine tolle Aktion“, meint Ortsbürgermeister Jürgen Benk. „Eltern können dabei etwas gemeinsam mit ihren Kindern machen.“ Elze sei überschaubar, und die Aktion gehe nicht über die Landesstraße 190 hinaus. Der Märchenparcours könne später auch weiterverwendet werden, etwa für den Weihnachtsmarkt.

Von Ursula Kallenbach