Mellendorf

Ein 28 Jahre alter Mann aus der Wedemark hat vor seinem Einkauf in einem Supermarkt an der Wedemarkstraße in Mellendorf am Sonnabend gegen 18.20 Uhr ein Kleinkind in einem geparkten und abgeschlossenen Auto erblickt. Von den Eltern zunächst keine Spur. Er machte sich Sorgen um das Kind und ließ nach Auskunft eines Polizeisprechers in dem Geschäft sogar noch den Halter des BMW 318 ausrufen.

Doch nachdem sich niemand rührte, schlug er die Scheibe der Fahrertür des Autos ein und nahm das Kleinkind an sich. Kurz darauf erschien der Halter des BMW und Vater des Kindes.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei fertigte wegen Sachbeschädigung an dem BMW eine Anzeige gegen den 28-Jährigen aus. Wie der Sprecher des Kommissariats am Sonntag mitteilte, entscheide die zuständige Staatsanwaltschaft, ob es sich um eine sogenannte Nothilfe gehandelt habe. Schließlich sei es auch nicht extrem heiß oder kalt draußen gewesen, räumte der Beamte ein. „Rein objektiv bestand keine Gefahr für das Kind.“ Gleichwohl würde es sich bei anderen Temperaturen vermutlich um einen gänzlich anderen Sachverhalt handeln.

Von Sven Warnecke