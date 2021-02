Resse

Die Mellendorfer Polizei hat am Freitag um 13.50 Uhr in Resse an der Straße Im Felde einen 20-jährigen Autofahrer kontrolliert. Dabei vermuteten die Beamten, dass der Mann Drogen konsumiert haben könnte. Ein Schnelltest reagierte positiv auf THC. Die Polizisten entdeckten zudem eine geringe Menge Marihuana bei dem 20-Jährigen, der auf dem Kommissariat eine Blutprobe abgeben musste.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer eingeleitet und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zudem ein Strafverfahren.

Von Sebastian Stein