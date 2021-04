Wedemark

Im gesamten Bereich der Polizeiinspektion Burgdorf – zu der das Kommissariat in Mellendorf gehört – hat es im vergangenen Jahr rund 8,5 Prozent weniger Straftaten gegeben. Die Ermittler registrierten 15.341 Fälle, ein Minus von 1431. Damit liegen die Fallzahlen insgesamt unter dem Mittelwert der letzten zehn Jahre, heißt es aus der Burgdorfer Dienststelle. Das stelle den niedrigsten Wert seit 2014 dar.

Anders sieht es indes in der Gemeinde Wedemark aus. Dort hat es einen leichten Anstieg bei den Straftaten gegeben. Die Polizei registrierte 1183 Delikte, ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Eine dezidierte Erklärung haben die Beamten rund um Ermittlungsleiter Kai-Uwe Bebensee (KED) dafür aber nicht. Zeitgleich mit dem Anstieg der Fallzahlen sank auch die Aufklärungsquote leicht auf 61,43 Prozent, nach zuvor guten 65,73 Prozent. Doch alles über 60 Prozent sei durchaus respektabel, heißt es aus dem Kommissariat Mellendorf weiter.

Polizei kann 541 Tatverdächtige ermitteln

„Zu den 1183 bekannt gewordenen Straftaten konnten 541 Tatverdächtige ermittelt werden“, berichtet bei der Präsentation der Statistik nun Ermittlungschef Bebensee. Darunter waren 67 Heranwachsende bis 21 Jahre, 56 Jugendliche und 21 Kinder. Diese seien zumeist wegen Sachbeschädigung und einfachem Diebstahl aufgefallen.

Kai-Uwe Bebensee stellt die Kriminalstatistik vor. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)

Die Zahl der registrierten Körperverletzungen ist seinen Angaben zufolge in der Wedemark von 130 im Vorjahr auf 84 Taten „deutlich zurückgegangen“. Die Aufklärungsquote lag bei fast 92 Prozent. „Es bleibt anzunehmen, dass der deutliche Rückgang dieser Taten, die auch vor 2019 auf einem deutlich höheren Niveau lagen, mit der Corona-Pandemie zusammenhängt“, bewertet der Ermittler die Situation.

Häusliche Gewalt hat in Corona-Pandemie nicht zugenommen

„In diesem Kontext ist anzumerken, dass auch die Zahlen der häuslichen Gewalt – trotz oft anders lautender Vermutungen“ in der Wedemark deutlich gesunken sei. Statt 51 Taten wie im Jahr 2019 wurden der Polizei lediglich 28 Fälle angezeigt.

Gestiegen sind indes die Diebstähle – sie stellen Bebensees Angaben zufolge bei nunmehr 417 Taten, ein Plus um 11,5 Prozent, gut ein Drittel aller Straftaten in der Wedemark dar. „Gleichzeitig ist erfreulicherweise auch ein deutlicher Anstieg der Aufklärungsquote um 5,42 Prozentpunkte von 28,88 auf 34,29 Prozent feststellbar.“

Polizeichef fasst in Freizeit Fahrraddieb

Eine Besonderheit stellte der Fahrraddiebstahl in der Wedemark dar. Gegenüber 64 im Jahr 2019 angezeigten Taten waren es ein Jahr später insgesamt 99 Delikte – eine Zunahme von immerhin 54,69 Prozent. Bei einem Großteil der Diebstähle waren die drei Wedemärker S-Bahnhöfe die Tatorte. „Erfreulicherweise konnte die Aufklärungsquote von 17,19 auf nunmehr 54,55 Prozent gesteigert werden“, sagt Bebensee.

Für diesen Erfolg hat er auch eine einfache Erklärung parat. Denn Wedemarks Kommissariatsleiter Jochen Sachweh gelang es in seiner Freizeit, in Langenhagen einen 27 Jahre alten Mann bei dem Verkauf eines zuvor in der Gemeinde gestohlenen Fahrrades vorläufig festzunehmen.

In der Folge konnte dem Wedemärker ein Großteil der Taten nachgewiesen werden. „Der junge Mann war im vergangenen Jahr auch mehrfach bei Tathandlungen oder Verkaufsgeschäften angetroffen und vorläufig festgenommen worden“, berichtet Bebensee. Der 27-Jährige sei danach von einem Amtsgericht zu einer 14-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden – und sitzt im Gefängnis.

Corona wirkt sich auch positiv aus

Die Zahl der Einbrüche ist im vergangenen Jahr um rund 36 Prozent auf 27 Delikte zurückgegangen. Bebensee nennt das „signifikant“. Für die Ermittler ist das ein Indiz für die Corona-Pandemie. Denn durch Homeoffice, Kurzarbeit und Homeschooling seien einfach mehr Menschen zu Hause. Zeitgleich habe es auch restriktive Reisebeschränkungen während des Lockdowns gegeben. Auch das habe sich auf die Zahlen ausgewirkt.

Etwas anders verhält es sich indes bei gestohlenen Autos. Nach neun entwendeten Fahrzeugen im Vorjahr waren es im Berichtszeitraum elf Taten. Lediglich ein Diebstahl konnte von der zentralen Ermittlungsgruppe in Hannover aufgeklärt werden.

Betrügereien können zumeist aufgeklärt werden

Gestiegen sind auch die Betrügereien von 176 auf 198 Fälle im vergangenen Jahr in der Wedemark. Fast 80 Prozent der Taten konnten aufgeklärt werden. Noch höher lag die Aufklärungsquote beim hauptsächlich im Internet verübten sogenannten Waren- und Warenkreditbetrug. Von den 59 Delikten in der Wedemark – ein plus von 14 Straftaten im Vergleich zu 2019 – konnten nahezu 90 Prozent der Täter ermittelt werden.

Besonders stark sind die Sachbeschädigungen speziell an Fahrzeugen von 112 im Vorjahr auf nunmehr 161 Fälle gestiegen. Nur etwa jede dritte Straftat ließ sich 2020 aufklären. Die Ermittler sprechen dabei von sogenannten „anonymen“ Taten, bei denen die Polizei den Verursachern nur schwerlich beikommen kann.

Eines ist für Bebensee aber grundlegend: Prävention ist wichtig. Zwar seien die Bemühungen pandemiebedingt im vergangenen Jahr stark eingeschränkt worden. Aber: „Wenn es die Corona-Lage wieder zulässt, werden entsprechende Präventionsmaßnahmen zu den unterschiedlichen Themenbereichen wieder durchgeführt werden.“

Von Sven Warnecke