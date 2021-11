Mellendorf

Die Gemeinde Wedemark ist seit einigen Tagen Gastgeberin einer besonderen Ausstellung. „Zusammenhalt in Vielfalt – Jüdischer Alltag in Deutschland“ lautet der Titel der Wanderausstellung, die in diesem Jahr quer durch das Bundesgebiet auf Tour ist. Fast 30 Einrichtungen, von Kommunal- und Landesverwaltungen über Bibliotheken und Archive bis hin zu religiösen Einrichtungen, stellen die Fotos aus. Und die Gemeinde ist mit von der Partie. „Es freut uns sehr, dass wir dafür beachtet wurden“, sagt Magnus Wurm, Sprecher der Gemeinde Wedemark.

Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski eröffnete die Ausstellung im Rathaus. Anwesend war auch Franz Rainer Enste. Der Landesbeauftragte gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens sprach ein Grußwort. 29 Besucher, mehr waren nach den Corona-Verordnungen nicht zugelassen, waren bei der Vernissage im Rathausfoyer dabei.

Die prämierten Fotos sollen die Vielfalt, den Reichtum, aber auch die Normalität jüdischen Lebens als integrativen Bestandteil der deutschen Gesellschaft zeigen. Quelle: Ewald Nagel (Gemeinde Wedemark)

Ausstellung über jüdischen Alltag ist noch bis 25. November in der Wedemark zu sehen

Die Ausstellung geht zurück auf einen Fotowettbewerb der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Diese Beauftragten arbeiteten dabei zusammen mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland und der Initiative kulturelle Integration. Die Initiatoren wollen mit den prämierten Fotos die Vielfalt, den Reichtum, aber auch die Normalität jüdischen Lebens als integrativen Bestandteil der deutschen Gesellschaft herausstellen.

„Die Ausstellung ist nicht zuletzt auch ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus und für die Lebendigkeit und Vielfalt jüdischen Lebens in der Mitte unserer Gesellschaft“, sagt Wedemarks Erste Gemeinderätin, Susanne Schönemeier. Die Wanderausstellung ist noch bis Donnerstag, 25. November, im Rathaus zu sehen.

Von Stephan Hartung