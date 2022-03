Wedemark

Die DLRG-Ortsgruppe Wedemark hat bei dem Dachstuhlbrand an der Pechriede in Mellendorf ihren ersten Einsatz mit der 2021 ins Leben gerufenen Fernerkundungseinheit absolviert. Die Ehrenamtlichen unterstützten die Feuerwehr mit zwei Einsatzdrohnen.

Eine Wärmebildkamera unter der Drohne zeigte den Einsatzkräften die Hitzeentwicklung unter dem schwer zugänglichen Dach auch aus Perspektiven, die die Feuerwehr mit der Drehleiter nicht einsehen konnte. Unter der Einsatzleitung von Steffen Kutza waren insgesamt zwei Trupps mit je einem Steuerer und einem Luftraumbeobachter im Einsatz.

DLRG ist fünf Stunden lang im Einsatz

Außer der Feuerwehr habe auch die Polizei vor Ort großes Interesse an den Luftaufnahmen gezeigt, so Karsten Hölscher, Leiter der DLRG-Verbandskommunikation. Viele Einsatzkräfte hätten zudem Verschnaufpausen genutzt, um sich einen Überblick über die Einsatzstelle zu verschaffen. Dank autarker Stromversorgung stand den DLRG-Kräften ihr mobiler Leitstand zur Verfügung, in dem sich die Drohnenbilder in Echtzeit auf einem großen Monitor betrachten lassen. Die Drohneneinheit unterstützte insgesamt rund fünf Stunden lang den Einsatz, bis um 18 Uhr die Einsatzleitung der Feuerwehr auch andere Einsatzkräfte abzog.

Die Fernerkundungseinheit der DLRG hatte schon bei einer groß angelegten Feuerwehrübung zur Bekämpfung von Flächenbränden im Sommer 2021 bewiesen, dass sie für einen guten und im Ernstfall wichtigen Überblick sorgen kann.

Von Frank Walter