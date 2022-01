Wedemark

Rund 5000 Menschen haben bislang im Wedemärker Impfzentrum in der Jugendhalle Mellendorf (Am Freizeitpark 1) ihre Schutzimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Und auch von Dienstag bis Freitag, 18. bis 21. Januar, besteht wieder die Gelegenheit auf den kostenlosen Schutz – und zwar jeweils von 10 bis 16 Uhr, wie gehabt ausschließlich mit Termin. Terminbuchungen sind möglich auf der Gemeindehomepage www.wedemark.de, Stichwort „Terminvereinbarung“.

Für Freitag, 21. Januar, sind zudem zwei Sonderimpfaktionen in der Wedemark geplant – mit Impfungen am späten Nachmittag beziehungsweise am Abend.

Von Frank Walter