Mellendorf

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zu Dienstag versucht, in die Grundschule Mellendorf einzudringen. Hierzu hebelten sie mehrfach vergeblich an einem Fenster neben der Eingangstür des Flachdachgebäudes. Die Spuren wurden am Dienstag gegen 14.45 Uhr entdeckt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 200 Euro. Sie bittet Zeugen, sich unter Telefon (05130) 9770 im Kommissariat Mellendorf zu melden.

Von Frank Walter