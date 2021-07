Elze

„Neue Wege gehen“: Treffender hätte das Motto des diesjährigen Abiturgottesdienstes kaum lauten können. Normalerweise wird dieser Gottesdienst am Abend vor der Abiturentlassung am Gymnasium Mellendorf gefeiert. Doch die Corona-Pandemie hatte auch die Vorbereitungsgruppe um Pastorin Wibke Lonkwitz in diesem besonderen Jahr auf neue Wege gezwungen. Unkompliziert hatte die Kirchengemeinde Elze die Wiese an der Pfarrscheune zur Verfügung gestellt, sodass der Abiturgottesdienst erstmals unter freiem Himmel gefeiert wurde.

„All die Erlebnisse verbinden uns“

Die rund 50 Abiturientinnen und Abiturienten sowie ihren Familien und Freunde, die teilweise wegen der Hygieneauflagen nicht an der Entlassung teilnehmen konnten, hörten viele segensreiche Worte. „Welche Türen stehen uns offen? Was erwartet jeden Einzelnen von uns hinter der großen Tür mit der Aufschrift ,Abitur‘?“, fragten Merle Dalmer und Pia Mülke stellvertretend für ihre Mitschüler zu Beginn des Gottesdienstes. Dass allen die Türen weit offen stehen, betonten Annika McGuigan, Mira Dalmer und Rebecca Braund in ihrer individuellen Predigt. „Unsere bis hier und heute verflochtenen Wege werden sich ändern und zum Teil auch trennen. Aber all die Erlebnisse der letzten Jahre verbinden uns auch nach dem Ende unserer gemeinsamen Schulzeit noch. Habt Vertrauen in Euch!“

Abiturienten pflanzen einen Baum. Quelle: privat

Schulleiterin: „Ihr werdet uns fehlen“

Die viele Beiträge von Lehrerinnen und Lehrern, die sich bei einer Lesung als Gitarrenbegleitung, beim Sammeln der Kollekte und bei den Fürbitten einbrachten, verdeutlichten, dass ein ganz besonderer Jahrgang die Schule verlässt. Der Erlös des Gottesdienstes soll an die Familie des krebskranken Kjell aus Elze gehen. Anstelle kleiner Erinnerungsgeschenke für die Abiturienten pflanzten die Schüler im Elzer Fruchtwald einen Baum. „Ich bin stolz auf unsere Schüler, die so eigenständig und persönlich den Gottesdienst vorbereitet haben. Ihr werdet uns ab Sommer fehlen“, sagte Schulleiterin Katrin Meinen.

Im Einschulungsgottesdienst, der am 2. September ab 18 Uhr ebenfalls auf der Pfarrwiese in Elze gefeiert wird, wird das Gymnasium Mellendorf dann die rund 160 neuen Fünftklässler begrüßen. Katrin Meinen freut sich darauf. „Dann sind wir wieder komplett.“

Von Frank Walter