Mellendorf

Böse Überraschung für einen Lastwagenfahrer in Mellendorf: Unbekannte haben sein an der Pechriede geparktes Fahrzeug in der Zeit zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr, im Bereich der Heckklappe mit lilafarbenen Graffiti beschmiert.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro und hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen sollten sich unter Telefon (05130) 9770 im Kommissariat Mellendorf melden.

Von Frank Walter