Mellendorf

Vier bis sechs Jugendliche haben am Freitagabend eine Wand am Schulzentrum in Mellendorf mit hellgrüner Farbe beschmiert. Die Wand gehört zum millionenteuren Erweiterungsbau, der erst im Sommer 2021 freigegeben worden war. Ein Schulbediensteter erwischte die jungen Randalierer gegen 20.45 Uhr auf frischer Tat, die Unbekannten konnten jedoch flüchten. Die Sofortfahndung der Polizei hatte keinen Erfolg. Allerdings liegen Hinweise zu den Tätern vor.

Bereits in der Nacht zu Freitag, 18. März, war es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an der Fassade der IGS gekommen – zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 7.15 Uhr. Auch dabei benutzten die Täter hellgrüne Sprühfarbe. Zeugen für eine der Taten sollten sich im Kommissariat Mellendorf, Telefon (05130) 9770, melden.