Mellendorf

Streit bei einer Impfaktion: Am Freitag haben Mitglieder der Partei „Die Basis“ vor der Integrierten Gesamtschule Wedemark in Mellendorf demonstriert. Sie protestierten damit gegen eine Impfaktion von Schülerinnen und Schülern an diesem Tag. Es kam zu hitzigen Debatten – die Polizei musste anrücken und schlichten.

Am Freitag war ein mobiles Impfteam des Gesundheitsamtes der Region Hannover in der Schule am Fritz-Sennheiser-Platz, um Jugendliche gegen das Coronavirus zu immunisieren. Die Partei „Die Basis“, die als parteipolitischer Arm der sogenannten „Querdenker“-Bewegung gilt, hatte für die Zeit von 9 bis 12 Uhr deshalb vor der Schule eine Demonstration angemeldet. Nach Angaben von Janique Bohrmann, Sprecherin der Polizeidirektion Hannover, nahmen etwa zehn Personen an dem Protest teil.

Lautstarke Diskussionen

In der ersten Unterrichtspause seien die Demonstranten dann mit 20 bis 30 Schülern in Streit geraten. Dieser geriet so heftig, dass sogar die Polizei kommen musste. „Es gab rege und lautstarke Diskussionen“, so Bohrmann. Zu Übergriffen oder gar Straftaten sei es aber nicht gekommen.

Nach dem Zwischenfall und dem Erscheinen der Polizei habe es bis zum Ende der Demonstration keine weiteren Störungen gegeben.

Von Britta Mahrholz