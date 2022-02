Mellendorf

Schon wieder haben Taschendiebe einer Supermarktkundin in Mellendorf die Geldbörse gestohlen. Die 66-Jährige wurde am Montag um 11.55 Uhr von einem Mann in einem Discountermarkt an der Wedemarkstraße angesprochen. „Mit unverständlichen Worten und Gesten gab er der Frau zu verstehen, dass er sich für einen Flüssigkleber interessiere“, so Polizeisprecherin Andreas Gottschalk – eine typische Masche. Dadurch sei die Frau für mehrere Minuten abgelenkt gewesen.

An der Kasse stellte sie plötzlich fest, dass ihre Geldbörse, die sie in die Manteltasche gesteckt hatte, verschwunden war. Darin hatten sich etwa 250 Euro und diverse Kartenbefunden, darunter auch eine Girokarte.

Taschendieb in Mellendorf mit Komplizin unterwegs

Der Täter war offensichtlich nicht allein unterwegs. Der 66-Jährigen war zuvor eine Frau aufgefallen, die ihn begleitet hatte. Sie beschrieb den Mann als etwa 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er war schlank, hatte ein schmales Gesicht, dunkle, kurze Haare und war vermutlich ausländischer Herkunft. Er trug dunkle Kleidung. Die Frau soll etwa 40 Jahre alt und schlank sein. Sie hat dunkle Haare, weitere Angaben konnte die Zeugin nicht machen.

Die Polizei Mellendorf weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Taschendiebe meist in Gruppen arbeiten. Der Erste lenkt das Opfer ab, der Zweite stiehlt die Beute, die dann oftmals noch an einen Dritten weitergegeben wird, der damit verschwindet. Die Täter suchen körperliche Nähe, verwickeln ihre Opfer mit fadenscheinigen Fragen in ein Gespräch und nutzen Hilfsbereitschaft aus. Die Ermittler raten dringend, in solchen Situationen auf die Wertsachen zu achten.

Von Andreas Krasselt