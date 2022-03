Mellendorf/Schwarmstedt

Das Hallenbad in Schwarmstedt ist zwar knapp 19 Kilometer von Mellendorf entfernt, dennoch bietet es auch dem hiesigen Tauchclub Barakuda beste Trainingsmöglichkeiten. Deshalb sind die Sportler sehr erleichtert, dass die Anlage jetzt nach zweijähriger Renovierung wieder öffnet. Bei einer Feier zum Neustart am Donnerstag, 31. März, informieren die Taucherinnen und Taucher aus Mellendorf in dem Schwarmstedter Bad von 15 bis 20 Uhr über ihre Vereinsaktivitäten und Tauchausfahrten, aber auch über Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten.

„Während der Sanierung des Hallenbads konnte der Verein zwar ein Training an einem Ausweichstandort im Dr.-Erich-Bunke-Bad in Wietze anbieten“, berichtet Vereinssprecher John Pommerening. Aber für einige Mitglieder sei die Teilnahme in dem deutlich weiter entfernten Hallenbad nicht möglich gewesen. „Gerade diese Mitglieder warten sehnsüchtig auf die Rückkehr des Tauchclubs an die alte Wirkungsstätte.“ In Schwarmstedt hatte der Verein seit mehr als 40 Jahren jeden Freitag ein Tauch- und Schnorcheltraining mit Maske, Schnorchel und Flossen ermöglicht.

Umfangreiches Programm auch für Jugendliche

„Wir haben im Jahr 2022 ein umfangreiches Programm an Tauchkursen und Vereinsaktivitäten geplant“, kündigt der Vereinsvorsitzende Günter Schwarz an. Als einer der vier Tauchlehrer im Verein nimmt er auch die Prüfungen für das Tauchsportabzeichen ab. Nach der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs im Hallenbad starten im Frühjahr die Kurse, bei denen die Tauchlehrer die neuen Sporttaucher in Theorie und Praxis ausbilden.

Engagiert ist der Verein zudem in der Jugendarbeit. „Es gibt Freitage, da sind fast 15 Kinder und Jugendliche beim Schnorcheltraining“, freut sich Isabell Gieseke, Trainerin in der Kinder- und Jugendsparte. Mittlerweile habe sich Tauchen zum generationsübergreifenden Familiensport entwickelt. „Wir haben in diesem Jahr gleich mehrere Tauchausfahrten für die Kinder- und Jugendgruppe geplant, bei denen wir den jungen Tauchern im Freigewässer die Unterwasserwelt näherbringen und auch die Eltern auf ihre Kosten kommen “, sagt Gieseke.

Einstieg ins Tauchabenteuer ist solide Ausbildung

Die Basis für den sicheren Einstieg in das Tauchabenteuer wird aber mit einer soliden, gründlichen Ausbildung bei den Übungen und Trainingseinheiten im Hallenbad Schwarmstedt gelegt – was jetzt endlich wieder möglich ist. Wer sich genauer über den Verein und den Tauchsport informieren möchte, hat dazu bei der Eröffnungsfeier in Schwarmstedt Gelegenheit.