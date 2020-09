Bissendorf

Auch in den kommenden Wochen wird freitags ab 18 Uhr ein kleines Abendgebet in der Michaeliskirche in Bissendorf gefeiert. Diese Entscheidung haben die zehn Ehrenamtlichen getroffen, die auf Bitte von Pastorin Wibke Lonkwitz und Pastor Thorsten Buck über die Zukunft dieser 20-minütigen Abendandacht berieten.

Menschen beten im Altarraum für andere

In den vergangenen Wochen hatten sich immer bis zu einem Dutzend Besucher für das Gebet am Freitagabend eingefunden. Zu wenige, um ein solches Angebot aufrechtzuerhalten? In der Diskussion war man sich schnell einig, dass von Anfang an keine weitere große Veranstaltung das Ziel war. Im Mittelpunkt steht, für andere Menschen zu beten. Auch die Sitzordnung beim kleinen Abendgebet macht das deutlich: Man trifft sich direkt im Altarraum der Kirche – mit Abstand, damit die Teilnehmer während des Gebets die Mund-Nasen-Bedeckungen ablegen können.

Anzeige

Begonnen hatte die Kirchengemeinde die Reihe Mitte März unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. „Wir wollten in diesen Tagen einfach gemeinsam beten. Menschen sind in den Turmraum gekommen, haben dort Kerzen entzündet oder ihre Gedanken im ausliegenden Besucherbuch hinterlassen“, erzählt Pastor Buck. Anfangs traf sich ein kleiner Kreis jeden Abend in der Michaeliskirche. Als dann die Kontaktbeschränkungen zu beachten waren, betete immer eine Person stellvertretend für die anderen. Seit Mitte Mai konnten dann auch wieder Besucher zum kleinen Abendgebet kommen. Jetzt soll die Gebetsreihe freitags fortgesetzt werden.

Von Frank Walter