Ihr geplantes Gemeindefest in der Wedemark muss aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Deshalb hat die Bissendorfer St.-Michaelis-Kirchengemeinde Sonntagstüten für eine Frühstücksandacht in Gemeinschaft kreiert. Das Besondere: Die Teilnehmer treffen sich nicht in der Kirche – sondern feiern am eigenen Frühstückstisch.