Wedemark - So hilft der elfjährige Milan Will den Schildkröten in Papua-Neuguinea

Milan Will aus der Wedemark möchte den bedrohten Meeresschildkröten helfen. Dafür hat der elfjährige Gymnasiast aus Elze eine Spendenaktion initiiert, die für Papua-Neuguinea bestimmt war. Nun gab es von dort eine Reaktion.