Mellendorf

Nach der Erntezeit stehen gelassener Rosenkohl, ein Stückchen Naturwiese mit wilder Möhre, ein Insektenhotel mit „Tankstelle“ – alles kleine Zeichen, die auf einen naturbelassenen Garten hindeuten. „Je nachhaltiger, ökologischer der Garten, desto gesünder der Gartenbetreiber“, ist Corinna Cieslik-Bischof überzeugt. Sie muss es wissen. Denn sie betreibt den Therapiegarten „Grüne Stunde“ in Mellendorf. Und der hat nun als erster Garten in Niedersachsen die Plakette der vom Land geförderten Initiative „Natur im Garten“ erhalten.

Damit gab Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Montagnachmittag bei passend strahlendem Sonnenschein den Startschuss für die nun auch in Niedersachsen angekommene Initiative, die 1999 in Österreich ins Leben gerufen wurde. „Wo anders sollten wir diesen Startschuss geben, als in diesem wunderschönen Garten“, lobte die Ministerin die Anlage. Heimische Gehölze und Naturwiesen seien für sie als Landwirtin eine „Herzensangelegenheit“.

Nachhaltig bewirtschaften, ökologisch gestalten

Und genau darum geht es bei der Initiative: Nicht nur öffentliche, sondern gerade auch private Gartenbesitzer sollen für die Idee einer naturnahen Anlage begeistert werden. Nachhaltige Bewirtschaftung und ökologische Gestaltung sind wichtige Beiträge nicht nur zur Erhaltung der Artenvielfalt und für den Klimaschutz, sondern auch für das Wohlbefinden der Menschen. Weshalb es noch mehr Sinn ergibt, den Auftakt in einem Therapiegarten zu veranstalten, in dem Cieslik-Bischof vor allem Bewohnern von Senioreneinrichtungen hilft, wieder einen Zugang zur Natur zu finden.

Der Therapiegarten "Grüne Stunde" von Corinna Cieslik-Bischof in Mellendorf ist der erste zertifizierte Garten der Initiative "Natur im Garten" in Niedersachsen. Quelle: Andreas Krasselt

In Österreich sind bereits zahlreiche Gärten, Parks und Gemeinden entsprechend zertifiziert. Mittlerweile ist die Initiative auch in der Schweiz, in Liechtenstein, Tschechien, der Slowakei und in Südtirol vertreten. In Deutschland ist mit Niedersachsen jetzt das siebte Bundesland beigetreten. Als Trägerverein des Projekts wirkt hier der Projektverbund Gartenhorizonte, der dafür vom Land bis 2024 mit insgesamt rund 90.000 Euro gefördert wird. „Die Fördergelder fließen in Schulungen von Zertifizierern, in den Aufbau von Netzwerken und in die Öffentlichkeitsarbeit“, so Otte-Kinast. „Es wird auch noch vier weitere Auftaktveranstaltungen geben.“

Ministerin hofft auf rege Beteiligung

Und die Ministerin hofft auf rege Beteiligung. 100 Gärten sollen durch dieses Projekt als naturnahe Paradiese zertifiziert werden. „Wir suchen Menschen, die Interesse haben, in der Natur zu werken“, betont Otte-Kinast. Um das Zertifikat zu erhalten, müssen die Anlagen ohne chemische Pflanzenschutzmittel, Dünger und Torf gestaltet und gepflegt werden. Zudem müssen sich in ihnen Wildstrauchhecken, möglichst aus heimischen Gehölzen, und Naturwiesen finden lassen.

Zur Galerie Einfach mal wachsen lassen – dafür gibt es im Therapiegarten „Grüne Stunde“ in Mellendorf viele Beispiele. Ein Rundgang in Bildern.

„Man sollte auch mal was wachsen lassen“, so Silke von Mansberg, Vorstandsmitglied der Gartenhorizonte und Botschafterin der Initiative. „Die Kreisläufe der Natur beobachten. Der Mensch ist ja auch Teil der Natur. Wir müssen nicht nur in der Landwirtschaft umdenken, sondern auch in den Gärten.“ Zum Beispiel mit der Anlage von „Trittbrettbiotopen“ für Insekten. „Damit die Biene auch mal für einen Zwischenstopp landen kann.“ Doch nicht nur Insekten, „alles was kreucht und fleucht“ solle sich im Garten wieder ansiedeln und einen Lebensraum finden.

Treffpunkt, um sich auszutauschen

Und dafür ist der Therapiegarten von Corinna Cieslik-Bischof ein hervorragendes Beispiel, wie sich beim Besuch an dem lauten Vogelkonzert im Hintergrund bereits vermuten lässt. Für die Besitzerin ist diese Natur auch ein Kommunikationsinstrument, um Menschen in Kontakt zu bringen, mit der Natur, aber auch miteinander.

Bei ihren Senioren sind dies natürlich Pflanzen, die diese von früher her kennen. „Wir haben hier mehr als 80 Prozent heimische Pflanzen“, betont sie. „Und wir arbeiten fast ausschließlich mit Naturmaterialien.“ Ihr Therapiegarten habe sich daher auch zu einem Treffpunkt von Gartenfreunden aus den unterschiedlichsten Bereichen entwickelt, die dort an jedem 1. und 3. Sonnabend im Monat bei Kaffee und Kuchen zu einem kleinen Austausch zusammenkommen können.

Corinna Cieslik-Bischof ist stolz auf die Zertifizierung. Quelle: Andreas Krasselt

Über die Plakette freut sie sich natürlich riesig, macht aus ihrem Stolz über diese Auszeichnung keinen Hehl. Doch damit will sie sich auch nicht begnügen, sondern sich zu einer Zertifiziererin schulen lassen. Um die Idee des naturnahen Gartens immer weiter zu verbreiten. Wer seinen Garten zertifizieren lassen möchte, kann sich zu den Kriterien eines Naturgartens sowie zur Zertifizierung und dem Erhalt der Plakette „Natur im Garten“ auf der Seite www.gartenhorizonte.de/natur-im-garten informieren.

Von Andreas Krasselt