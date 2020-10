Mellendorf

Ein mobiles Corona-Testzentrum wird kurzfristig an diesem Freitag von 18.30 Uhr an vor dem Rathaus in Mellendorf in Betrieb gehen. Dort sollen dann Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer auf eine mögliche Covid-19-Infektion getestet werden.

Rund 300 Quarantänefälle am Schulzentrum Wedemark

Derzeit gibt es am Campus W in Mellendorf, dem Schulzentrum der Wedemark, rund 300 Corona-Quarantänefälle, darunter sind etwa 40 Lehrer. „Im Zusammenwirken mit IGS, Gymnasium, dem Gesundheitsamt und dem Deutschen Roten Kreuz konnten wir erreichen, dass kurzfristig eine mobile Teststation eingerichtet wird“, sagt Bürgermeister Helge Zychlinski. Das Gesundheitsamt stelle damit fest, ob sich noch mehr Menschen aus dem schulischen Bereich infiziert haben. „Damit schaffen wir uns einen klaren Überblick über die tatsächliche Infektionslage – über die bestehenden Quarantänemaßnahmen hinaus.“

Anzeige

Die Quarantäneanordnungen des Gesundheitsamtes blieben weiter wirksam, auch wenn negativ getestet werde, sagt Zychlinski zum weiteren Vorgehen. Hintergrund ist, dass wegen der unterschiedlich langen Inkubationszeit eine Infektion auch erst später nachweisbar werden könnte. Bei positiven Tests könne aber die Infektionskette konkret weiterverfolgt werden.

Das mobile Corona-Testzentrum ist nicht für jedermann zugänglich. Getestet werden ausschließlich die dazu eingeladenen und betroffenen Schüler und Lehrer.

Das mobile Corona-Testzentrum wird am Rathaus in Mellendorf aufgebaut Quelle: Julia Gödde-Polley (Archiv)

DRK als Betreiber, Feuerwehr und Gemeinde unterstützen

Aus Sicht des Bürgermeisters mache das Gesundheitsamt in Hannover „alles möglich, was menschlich leistbar ist“. „Aber wenn aktuell sieben Wedemärker Schüler mit einer Infektion Quarantänemaßnahmen und Testungen für fast 300 Personen auslösen, wird deutlich, dass dies schon heute nicht zu leisten ist.“

Bei weiter steigenden Infektionszahlen werde sich die Situation noch verschlimmern, so Zychlinski weiter. Deshalb brauche es perspektivisch ein Schnelltestverfahren, meint er. Außerdem müsse mit Blick auf Herbst und Winter die Strategie nachjustiert werden. „Bis dahin helfen wir selbstverständlich mit den Ressourcen der Gemeinde Wedemark.“ Das Rote Kreuz betreibt die mobile Teststation am Rathaus in Mellendorf. Das DRK wird dabei sowohl von Mitarbeitern der Gemeinde als auch von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Wedemark unterstützt.

Von Frank Walter