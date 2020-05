Wedemark

Anhaltende Trockenheit gefährdet nicht nur Waldbestände und Landwirtschaft. Anfang April hat es in diesem Jahr erstmals im Bissendorfer Moor am Nordturm gebrannt. Etwa zwei Hektar Moorfläche wurden von den Flammen vernichtet. Mit einer dringenden Warnung weist jetzt das zuständige Landesamt darauf hin, dass nur die schon lange ausstehende Wiedervernässung der Moore einen Schutz vor solchen Bränden böte.

Bei dem Flächenbrand im Bissendorfer Moor kämpften etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Wedemark, Brelingen, Mellendorf und Wennebostel über mehrere Stunden gegen die Flammen. Glücklicherweise, so hieß es damals im Einsatzbericht, wurden tiefere Moorschichten nicht durch den Brand erfasst, sodass hauptsächlich Pfeifengrasbestände stark beschädigt wurden.

Im nördlichen Bereich des Bissendorfer Moores sind die Schäden durch den Flächenbrand Anfang April deutlich zu erkennen. Quelle: Marcel Hollenbach

Fotos zeigen dramatisches Geschehen

Dennoch rief das Geschehen auch die Region Hannover auf den Plan, die als Partner im Projekt Hannoversche Moorgeest die Renaturierung – Wiedervernässung – der vier Hochmoore in der Region mitträgt. Fotos von Marcel Hollenbach aus dem Fachbereich Umwelt der Region belegen, was sich dort Dramatisches abspielte.

Projekt Hannoversche Moorgeest hakt

Die Wiedervernässung der Moore – Schwarzes Moor Resse, Otternhagener Moor, Bissendorfer Moor und Helstorfer Moor – wird zwar als großes Renaturierungs- und Umweltprojekt mit EU-Förderung bereits seit vielen Jahren vorbereitet, aber die praktische Umsetzung hakt an vielen Stellen, wird blockiert und kann noch scheitern. Letztlich müssen 800 Grundeigentümer der vier Moore überzeugt werden, dass sie dem Land ihre Fläche – per Tausch, Gestattung oder Verkauf – für den Naturschutz zur Verfügung stellen. „Es sind bisher allenfalls 60 Prozent der Flächen gesichert“, sagt der Sprecher des Arbeitskreises Hannoversche Moorgeest, Ludwig Uphues, auf Anfrage. Von offizieller Stelle werden 80 Prozent genannt.

Heute in Turnschuhen durch’s Moor

Für Uphues stellt sich die Situation der wertvollen Hochmoore schon seit Jahren dramatisch dar: „Im jetzigen Zustand entweichen 18.100 Tonnen CO2 jährlich, das ist ein volkswirtschaftlicher Schaden von 1,3 Millionen Euro.“ Dies sei eine Berechnung aufgrund von Messungen des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie in Hannover und keine alternative Schätzung von Naturschützern. Wiedervernässung, betont der Bissendorfer Moorexperte, wäre der einfachste Umweltschutz. Stattdessen erlebt er: „Man kann heute in Turnschuhen durchs Moor gehen.“

So sah das Bissendorfer Moor 2009 aus. Quelle: Privat

Landesamt warnt dringend vor Schäden

Das Projekt Hannoversche Moorgeest ist schon vier Jahre in Verzug. Ob die EU-Gelder bei einer Verlängerung weiterfließen, vermag heute niemand zu sagen. Die Projektleitung im Land Niedersachsen liegt beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ( NLWKN). Projektmanagerin Susanne Brosch warnt dringend vor den Schäden, wenn die Moore weiter austrocknen.

Denn seit Monaten hat es kaum geregnet. „Dies schadet insbesondere Hochmooren, da es sich bei diesen um rein niederschlagsgespeiste Moore handelt“, erklärt sie. „Im schlimmsten Fall fangen sie auch noch an zu brennen.“ In den vergangenen Jahren habe es in den Mooren Niedersachsens immer wieder große Brände gegeben, die ihren Angaben zufolge enorme Schäden in der Pflanzen- und Tierwelt hinterlassen und riesige Mengen an klimaschädlichen Gasen freigesetzt hatten.

Die NLWKN-Expertin führt als Gegenmittel das gemeinsame Renaturierungskonzept an, für das sich seit Jahren auch viele Naturschützer im Land engagieren. „Nasse Moore brennen schlecht“, stellt Brosch fest. „Vernässte Moore verhindern nicht nur Flächenbrände, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Biotop-, Arten- und Klimaschutz, indem sie hochmoortypischen Arten Lebensraum bieten und die Freisetzung klimaschädlicher Gase verhindern.“

Von Ursula Kallenbach