Das Moorinformationszentrum (Mooriz) in Resse stellt am Mittwoch, 18. März, ab 19 Uhr, neue Erkenntnisse über die Insektenwelt in der Hannoverschen Moorgeest vor. Dann ist Zoologe Reiner Theunert aus Hohenhameln bei Hildesheim zu Gast. Er ist seit mehr als 30 Jahren als Umweltplaner tätig und gehört zu den bekanntesten Insektenkundlern in Niedersachsen. Laut dem Experten sind rund 25.000 verschiedene Insekten in Niedersachsen nachgewiesen worden, darunter auch etwas 2000 Nachtfalter.

Er wird auch Insektenarten vorstellen, die in Deutschland vom Aussterben bedroht sind und für die das Bissendorfer Moor, das Otternhagener Moor, das Helstorfer Moor und das Schwarze Moor letzte Refugien sind. Einige Arten sind nicht einmal so groß wie ein Daumennagel. Auch sehr seltenen und in den Hochmooren jetzt erstmals nachgewiesenen Arten – wie etwa aus der Familie der Bremsen – wird sich Theunert widmen. Er informiert über die Lebensweise und die Verbreitung der Insekten in Europa.

Einen weiteren wichtigen Aspekt will Theunert ebenfalls ansprechen: Hinter allem stecke die Frage, ob diese Arten angesichts des Klimawandels hierzulande bald verschwunden sein werden.

Der Eintritt zu dem Vortrag kostet 5 Euro.

