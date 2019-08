Resse

Anlässlich des neu gebauten Moorerlebnispfades bietet der Verein Bürger für Resse ( BfR) eine Vortragsreihe an. Dabei geht es an insgesamt drei Tagen im Moorinformationszentrum (Mooriz) um das Thema Moore verstehen. Los geht es am Sonnabend, 24. August, im künstlich angelegten Mini-Moor neben dem Gebäude an der Straße Altes Dorf. Zudem hören die Besucher einen Vortrag zum Thema Unser Moor vor der Haustür.

Bereits eine Woche später am Sonnabend, 31. August, folgt ein Vortrag von Eckhard Schmatzler über die Pflanzen im Moor. Im Anschluss daran gibt es eine Exkursion ins Bissendorfer Moor mit Moorbohrungen und Wassermessungen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine vorherige Anmeldung telefonisch unter (05131) 4799744 gebeten.

Den Abschluss der Reihe bildet am Sonnabend, 14. September, das interaktive Moormodell „Mooni“. Alle drei Vorträge gehen von 9.30 bis 13 Uhr. Das Ende der Exkursion ist offen. Der Eintritt ist frei.

Lesen Sie auch:

Pfad bietet nun barrierefreies Moorerlebnis

Das Mooriz bringt Erlebnispfad voran

Diebe stehlen Holzbohlen am Moorerlebnispfad

Von Lisa Otto