Wedemark/Essel

Ein 66 Jahre alter Motorradfahrer aus der Wedemark ist bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 190 bei Essel im Heidekreis schwer verletzt worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Heidekreis wollte ein 38 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr bei Essel von einer Nebenstraße auf die L190 in Richtung Hademstorf abbiegen. Dabei habe er den Motorradfahrer, der auf der L190 in gleicher Richtung unterwegs war, offenbar übersehen. Nach dem Zusammenstoß stürzte der 66-Jährige auf die Fahrbahn.

Anzeige

Die Höhe des Schadens stand am Donnerstag noch nicht fest.

Weitere HAZ+ Artikel

Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke