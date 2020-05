Scherenbostel

Mit schweren Verletzungen ist ein 51-jähriger Motorradfahrer am Sonnabendmittag ins Krankenhaus gekommen. Der Mann war gegen 12.05 Uhr mit seiner Maschine der Marke Triumph auf der Straße Am Husalsberg in Richtung Langenhagener Straße unterwegs. An der Kreuzung Im Winkel kam ihm ein 39-Jähriger mit seinem Skoda entgegen. Der Autofahrer wollte an der Kreuzung nach links abbiegen, übersah aber offenbar den ihm entgegenkommenden Motorradfahrer. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der 51-Jährige so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber den Transport ins Krankenhaus übernehmen musste. Die Unfallstelle war nach Polizeiangaben bis 14.35 Uhr gesperrt.

Aktuelle Polizeimeldungen Alle Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus der Wedemark lesen Sie hier in unserem Ticker.

Anzeige

Von Rebekka Neander