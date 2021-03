Mellendorf

Auch in diesem Jahr kann es wegen der Corona-Pandemie keine gemeinsame Müllsammelaktion in Mellendorf geben. Um Familien und Einzelpersonen trotzdem den Dorfputz zu ermöglichen, hat Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) gebeten, ihr die dafür gedachten roten Müllbeutel zukommen zu lassen. Wer beim Dorfputz in Mellendorf mitmachen möchte, kann sich per E-Mail an jessi@borgas-home.de und unter Telefon (0 51 30) 37 34 83 an Borgas wenden.

Gefüllte Säcke werden auf Grundstück gesammelt

„Einige Familien aus Mellendorf haben sich bei mir gemeldet und gefragt, ob es denn wie auch in anderen Ortschaften möglich wäre, rote Sammelsäcke zu bekommen, um somit trotzdem den weggeworfenen Müll einsammeln zu können. Ich finde diesen Einsatz bemerkenswert und möchte das natürlich unbedingt unterstützen“, sagt die Ortsbürgermeisterin. Sie bedankt sich auch bei Michael Gerlich, dem Vorsitzenden des Mellendorfer Bürger- und Verschönerungsvereins, der sein Grundstück als Sammelstelle für gefüllte Säcke zur Verfügung stellt. Abgeholt werden die gefüllten Säcke am Mittwoch, 24. März. Bis dahin kann der Müll dort abgestellt werden. Die Adresse erfahren Teilnehmer nach der Anmeldung.

Von Frank Walter