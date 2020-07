Bissendorf

Unternehmensgründer Fritz Sennheiser hat sich schon eingetragen, Heinz Rudolf Kunze sowie Klaus Meine auch – und nun folgen die Unterschriften von Helen und Klaus Donath. Im Bürgersaal in Bissendorf bereitete die Gemeinde Wedemark dem Paar eine Überraschung und schlug das Goldene Buch auf. Den Anlass des 80. Geburtstags der weltberühmten Sängerin hatte Bürgermeister Helge Zychlinski nur zu gern ergriffen, um gleich beide Künstlerpersönlichkeiten zu würdigen. Außerdem gab es den 55. Hochzeitstag des Paares zu erwähnen.

Der Stift lag bereit, Getränke zum Anstoßen – natürlich mit Abstand – standen auf dem Buffett. Dann kam Helen Donath in einer weißen Bluse herein und strahlend begrüßte sie die Anwesenden. Und sie plauderte sofort über ihren Mann: „Er ist ein Schatz“. Und über Corona: „Wir müssen positiv denken, bevor wir vielleicht die zweite Watschen bekommen.“ Und über sich selbst: „ Helen ist selten sprachlos“. Aber überrascht war sie dann doch.

Zur Galerie Anlässlich ihres 80. Geburtstages hat sich die Sopranistin Helen Donath ins Goldene Buch der Gemeinde Wedemark eingetragen. Und auch ihr Mann wurde geehrt.

Von Texas nach Hannover

Auch Klaus Meine, Sänger der weltweit bekannten Band Scorpions, war gekommen und hatte Rosen mitgebracht und hielt sich bescheiden außerhalb der Aura der Geehrten. „Wir kennen uns seit Anfang der 1980er-Jahre“, stellte Helen Donath fest und holte den Rockmusiker an ihre Seite. In Gedanken bezog sie gleich den Sänger Heinz Rudolf Kunze mit ein: „Wir sind ein Terzett, wie wir die Wedemark repräsentieren“. International gibt die Sopranistin bis heute Meisterkurse und singt. Zuletzt moderierte sie in Hannover-Herrenhausen einen Arienabend der Staatsoper.

Genau, erstmal die Seiten sortieren: Helen und Klaus Donath werden sich gleich eintragen ins Goldene Buch. Scorpions-Sänger Klaus Meine (links) und Bügermeister Helge Zychlinski assistieren mit Abstand. Quelle: Ursula Kallenbach

Donath blickt auf eine internationale Karriere zurück – persönlich schaut sie aber lieber immer nach vorn. Dennoch musste Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski bei der Würdigung doch die wichtigsten Stationen skizzieren: geboren in Texas, dort die Ausbildung gestartet, weiter nach New York und Europa, 1962 erster Auftritt an der Kölner Oper, später Staatstheater Hannover, Hochzeit mit Klaus Donath, international gearbeitet mit vielen Größen der Musikbranche, bis 1991 an der Metropolitan Opera „Met“ in New York.

Heimatort steht an erster Stelle

„Es ist die höchste Ehrenauszeichnung, die wir als Gemeinde ermöglichen können“, betonte Zychlinski. Und das war ihm sichtlich eine große Freude. Bei Helen wie bei Klaus Donath liege immerhin schon das Verdienstkreuz 1. Klasse des Niedersächsischen Verdienstordens in der Schublade. Und an der Oper Hannover ist Helen Donath Ehrenmitglied. Aber jetzt, anlässlich des 80. Geburtstages, steht die Gemeinde Wedemark als Heimatort für das Paar an erster Stelle – auch in ihren Herzen.

Im Bürgerhaus in Bissendorf liegt das Goldene Buch bereit für die Unterschrift von Helen und Klaus Donath. Quelle: Ursula Kallenbach

Seit 1971, fast fünf Jahrzehnte, wohnen die Donaths in Brelingen. „Wir sind sehr dankbar, hier leben zu können – mit netten Nachbarn und einem vertrauten Umfeld“, sagte Klaus Donath. „Es ist wichtig, dass man wirklich ein Fundament hat.“ Am Opernhaus Hannover begann er in den 1960er-Jahren als Pianist und Kapellmeister seine Dirigentenlaufbahn. Dort lernten sich Klaus und die Sängerin Helen aus Texas am 19. September 1963 kennen, erinnert sich Helen.

Später wurde Klaus Donath Chefdirigent am Staatstheater Darmstadt und Professor an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Als Mozart-Spezialist machte er sich einen Namen in der Welt. „Sie galten in den USA als Top-Star“, betonte Zychlinski in seiner Würdigung. Donath habe auch in Deutschland und Europa als Dirigent schon großen Stücke geleitet und bei vielen europäischen Festivals gastiert.

„Zwei wahnsinnig tolle Menschen“

„Was Sie auszeichnet: Sie sind zwei wahnsinnig tolle, herzensgute Menschen. Das strahlen Sie in jeder Lebenssituation aus. Man kann sich nur gut verstehen mit den Donaths“, bekundete der Bürgermeister. „Insofern ehrt es uns, wenn Sie sich in das Buch eintragen.“ Auch einen Hinweis auf das aktuelle politische Geschehen in den USA erlaubte sich Zychlinski in seinen persönlichen Bemerkungen, die er an Helen Donath richtete. „Sie sind weiterhin US-Bürgerin, aber mit Leidenschaft Brelingerin. Es ist für Sie eine große Qual die gesellschaftlichen Verwerfungen in den USA zu sehen. Aber Sie scheinen positiv damit umzugehen.“ Man müsse immer mit Zuversicht leben, so Helen Donath, „und dankbar, auf diesem Planeten leben zu können“.

Von Ursula Kallenbach