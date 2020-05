Mellendorf

Diese Konzerte gibt es in diesen Tagen häufiger: Kleinere Ensembles sorgen mit Musik vor sozialen Einrichtungen für Abwechselung und Freude bei den Bewohnern, die zur Risikogruppe gehören und keinen Besuch von Verwandten empfangen dürfen. Am Sonntag legten die Saxophonics, ein Quartett der Musikschule Wedemark, eine Mini-Tournee hin und hatten jeweils 30-Minuten-Auftritte in Mellendorf und Bissendorf.

Zunächst spielte das Ensemble vor dem Kinderpflegeheim am Zedernweg, danach ging es weiter zum Stadtgarten, dem Seniorenpflegeheim in Bissendorf. Was Coco Guerra, der bei den Saxophonics das Barriton-Saxophon spielt, wichtig zu betonen ist: „Wir kommen hier nicht nur in der Corona-Zeit her. Für die Kinder haben wir auch schon zu Weihnachten und im Sommer gespielt.“ Auch bei den Senioren sei man mindestens einmal im Jahr.

Muppet Show und Night Train

Die Saxophonics sind also bestens bekannt bei ihrem Publikum, und sie sind eingespielt – eine perfekte Voraussetzung für die Auftritte am Muttertag. „Wir kennen uns alle gut. Das hilft enorm, denn wir konnten zuletzt nicht zusammen proben“, sagt Guerra. Vor jeder Einrichtung spielten die Blechbläser jeweils sieben Stücke. Das Repertoire reichte von der Titelmelodie der Muppet Show über „Night Train“ und „Wonderful World“ bis hin zur „Bohemian Rapsody“.

Dieter Stein, Leiter der Musikschule Wedemark, lobt das Quartett und spricht von „unserer mobilen Einsatztruppe“. Sie brauchten nur ihre Instrumente ins Auto zu packen und könnten überall auftreten. Und: „Sie brauchen keinen Strom, sind auch ohne Verstärker laut genug“, sagt Stein. Der Schulleiter verfolgte den Auftritt am Kinderpflegeheim und filmte per Videokamera fleißig mit. „Viele Aufnahmen gibt es ja derzeit sonst nicht. Wir wollen auch gern unsere Arbeit nach außen tragen, daher werde ich das Konzert der Saxophonics zu einem Film zusammenschneiden.“

Von Stephan Hartung