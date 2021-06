Wedemark

Die Musikschule in der Wedemark kann zwar aufgrund der Corona-Pandemie momentan keine Veranstaltungen auf die Beine stellen, tatenlos ist sie aber trotzdem nicht. So hat sie zum Beispiel kürzlich ihr eigenes Spielheft für die Bläserklassen herausgebracht. Dabei handelt es sich um eine Liedersammlung mit einfachen Stücken für Anfänger.

„Die Autoren sind unsere Lehrkräfte Mirco Meutzner und Coco Guerra, beide mit langjähriger Erfahrung im Bläserklassenunterricht“, heißt es seitens der Musikschule. Die Intention dabei war es, den Kindern Lieder an die Hand zu geben, die sie aus ihrer Grundschul- und Kindergartenzeit kennen. Das sonst erhältliche Bläserklassen-Material ist überwiegend auf den amerikanischen Markt zugeschnitten.

Außerdem ist der Verein stolz auf die Leistungen einzelner Schüler. So hat zum Beispiel Joshua Abubakari im Alter von nur sechs Jahren mit seinem Lehrer Roland Baumgarte die „Geschichte vom Ton“ entwickelt. Der Junge liest und spielt dabei auf seinem Instrument, dem Violoncello. Zu sehen sind die Videos bei Youtube, Teil eins unter dem Link www.youtube.com/watch?v=1eIV0lHaBJY&t=35s.

Weitere Projekte sind in Vorbereitung

Weiterhin hat Merle Dalmer in ihrer Abiturprüfung in Musik 15 Punkte erreicht. Merle lernt seit fünf Jahren Saxofon bei Coco Guerra in der Musikschule. Der Lehrer hat auch das Programm fürs Abitur mit ihr einstudiert. Begleitet wird sie bei zwei Stücken von Klavierlehrkraft Diliana Michaeloff, bei einem Stück von dem Ensemble Saxophonics. Auch Merle Dalmer können sich Interessierte bei Youtube anhören: www.youtube.com/watch?v=cy-DZr8Z0EE.

Weiterhin teilt der Verein mit, dass das Jugendblasorchester zwar nicht gemeinsam proben durfte, jedoch die einzelnen Mitglieder mit ihrem Handy sogenannte Audiotracks aufgenommen haben und diese hinterher zusammengeschnitten wurden. Daraus entstand das Hauptthema aus dem Film „Jurassic Park“, zu sehen ebenfalls bei YouTube: www.youtube.com/watch?v=HWupieEyCuw. Ein ähnliches Projekt ist derzeit in Vorbereitung.

Von Janna Silinger