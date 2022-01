Wedemark

Der Bunker am Wasserwerk Elze ist bereits seit vier Jahren ein Winterquartier für Fledermäuse. Mitglieder des Naturschutzbunds (Nabu) Wedemark haben das Gebäude damals umgestaltet. Dazu installierten sie besondere Steine, an denen sich die Säugetiere festkrallen können. Weitere, vergleichbar geeignete Bauwerke scheinen in der Gemeinde nicht zu existieren. Für die Naturschützer war dies nun ein Anlass, selbst Überwinterungsquartiere zu errichten. Da die Tiere nur wenige Zentimeter lang sind, müssen die Behausungen nicht besonders groß sein.

Fledermäuse können anstrengungslos kopfüber schlafen, wenn sie – wie hier an Steinen im Bunker in der Wedemark – die Möglichkeit zum Festkrallen bekommen. Quelle: Irene Jacks-Sterrenberg

Im Frühjahr könnte die Behausung für Fledermäuse in der Wedemark fertig sein

Der Nabu baut derzeit in einem Pilotprojekt an einem Bunker in der Nähe von Brelingen. Den genauen Ort wollen die Verantwortlichen zum Schutz der Tiere nicht nennen. Wenn alles glatt läuft, könnte die dunkle Einrichtung schon ab Frühjahr von den „Jägern der Nacht“ besiedelt werden. Die Naturschützer halten das für sehr wichtig, weil Fledermäuse weniger Lobby besitzen als Vögel.

Der Nabu Wedemark baut ein Fledermausquartier, in dem die Tiere auch überwintern können, selbst. Quelle: Irene Jacks-Sterrenberg

Das bedeutet zum Beispiel: Während der Nabu am Wochenende etwa bundesweit mit der „Stunde der Gartenvögel“ zum Zählen aufrief, gibt es für Fledermäuse keine vergleichbaren Ermittlungen. „Leider sehe ich nur wenige Vögel, wenn ich aus meinem Küchenfenster schaue“, sagt Irene Jacks-Sterrenberg. Die Biologin befürchtet, dass nicht allein die Wintervogelbestände abnehmen, sondern auch die Anzahl der heimischen Fledermäuse sinkt.

Fledermäuse brauchen eine gewisse Luftfeuchtigkeit

„Erst mit Einbruch der Dämmerung werden die fliegenden Säugetiere aktiv“, erläutert Jacks-Sterrenberg. Fledermäuse ernähren sich wie zahlreiche Vögel auch von Insekten. Da die Tiere ihre Behausung allerdings nicht selbst bauen können, sind sie auf geeignete Baumhöhlen und Felsspalten als Quartier angewiesen. Als sogenannte Kulturfolger nutzen Fledermäuse außerdem von Menschen gebaute Erdkeller und Dachstühle. Während des Sommers benötigen sie ihr Tagesquartier zum Ruhen. Das Winterschlafquartier muss darüber hinaus noch ungestört und frostfrei sein. Eine gewisse Luftfeuchtigkeit ist ebenfalls wichtig, damit die Tiere zwischen Oktober und März nicht austrocknen.

Künstliche Quartiere sollen Bestand sichern

Quartiere, wie der Nabu nun eines herrichtet, können ortstreue Fledermausarten ebenso nutzen wie Tiere, die nur kurze Distanzen zwischen Sommer- und Winterquartier zurücklegen. „Auf diese Weise lässt sich die Wanderstrecke von Braunem Langohr, Wasserfledermaus und Großer beziehungsweise Kleiner Bartfledermaus verkürzen“, berichtet Jacks-Sterrenberg. Es ist ein Versuch, die heimische Fledermauspopulation zu stärken.

Seit 2018 überwintern Fledermäuse in Elze

Ein Erfolgsprojekt des Nabu im Fledermaus-Schutz ist Bunker am Wasserwerk Elze. Seit 2018 residieren hier Fledermäuse ganz ungestört. „So schlimm der Anlass für den Bau von Weltkriegsbunkern war – inzwischen sind sie für Fledermausschützer ein Glücksfall“, berichtet die Mellendorferin Jacks-Sterrenberg. Mit großem Interesse verfolgt sie auch die Fledermausbesiedelung zahlreicher Bunker in Schleswig-Holstein. „Die haben jede Menge Bunker, und sie werden gerade reihenweise von Naturschützern in Überwinterungsquartiere umgewandelt“, erläutert die Biologin.

Auch wenn man die dämmerungsaktiven Fledermäuse nur selten zu sehen bekommt.: Die Kotspuren verraten die Gegenwart Tiere. Quelle: Irene Jacks-Sterrenberg

Im Wasserwerkbunker sehen die Nabu-Mitglieder die Fledermäuse nicht selbst. „Aber die zahlreichen Kotspuren deuten auf rege Nutzung des Quartiers hin“, schildert Jacks-Sterrenberg. Am neu gebauten Winterquartier sollen dann aber Wärmebildkameras die Neugier der Naturschützer befriedigen – ohne dass die Tiere gestört werden. Sollten sich aus den Beobachtungen neue Erkenntnisse ergeben, sollen sie bei den nächsten Projekten integriert werden.

Von Patricia Chadde