Mellendorf

Der Nabu-Ortsverein Wedemark ist wieder unterwegs – weil es die Kröten in Kürze auch sind: Mehr als ein Dutzend Naturschützer hat auf der Verlängerung der Hermann-Löns-Straße einen Krötenfangzaun am Rande der Fahrbahn installiert – auf einer langen Geraden in Höhe des Lönssees zwischen Mellendorf und Wiechendorf. „Heute sind viele Helfer da, das schaffen wir in zwei Stunden“, sagt Detlef Schwertmann zufrieden. Das Vorstandsmitglied des Ortsvereins ist sozusagen der Einsatzleiter des Projekts Krötenzaun.

Die Nabu-Mitglieder treffen sich zur Besprechung. Quelle: Stephan Hartung

Nach einer Einweisung Schwertmanns geht es auch schon los – die Ansprache von ihm ist kurz, denn man merkt: Die Nabu-Mitglieder machen das nicht zum ersten Mal und wissen, was zu tun ist. Vor allem ist das Material vertraut. In einem kleinen Häuschen am Lönssee hat der Nabu ein Lager. Spaten, Eimer, Stangen und kleine Plastikteile zur Befestigung – es ist alles vorhanden, Schwertmann hat das Material zum Treffen mitgebracht. Und natürlich das Herzstück des Krötenzauns, den grünen Stoff. „Den haben wir vor drei Jahren von der Region Hannover geschenkt bekommen. Der ist noch gut erhalten und hält bestimmt zehn Jahre.“

Sarah Krysiak und Klaus Moneke helfen mit. Quelle: Stephan Hartung

Schwertmann düst auf einem kleinen Rasenmähertrecker voraus, fährt den Seitenstreifen ein wenig platt. Es ist die Basis für den späteren Zaun, der es auf eine Länge von 400 Metern bringen wird. „Im Vorjahr waren es noch 100 Meter mehr. Aber da war schon zu merken, dass das nicht nötig ist, und die Population abgenommen hat. Wir vermuten, dass viele Amphibien die trockenen Sommer 2018 und 2019 nicht überlebt haben.“

Detlef Schwertmann fährt mit einem kleinen Rasenmähertrecker vorweg und legt die Spur. Quelle: Stephan Hartung

In der Spur, die Detlef Schwertmann gelegt hat, entsteht der Krötenzaun. Jeweils im Korridor von 20 Metern wird ein Eimer in den Boden eingebuddelt. In den Eimern landen die Kröten automatisch, wenn sie zur Überwindung dieses Hindernisses ein Schlupfloch im Zaun suchen. Denn sie wollen unbedingt die Straße von der nördlichen Seite aus kommend überqueren und in Richtung Lönssee wandern. Denn das Gesetz der kröteneigenen Navigation lautet: Sie laichen immer dort, wo sie selbst zur Welt gekommen sind.

Die Löcher, in denen die Eimer platziert werden, sind bereits zu erkennen. Quelle: Stephan Hartung

Die Voraussetzungen sind also getroffen. In Kürze beginnt die Krötenwanderung, ein entsprechendes Warnschild werde der Bauhof der Gemeinde Wedemark noch in beiden Fahrtrichtungen aufstellen, sagt Ursula Schwertmann. Sie ist ebenfalls Vorstandsmitglied des Ortsvereins und erwartet den Beginn der Krötenaktivität bei steigenden Temperaturen. „Noch halten die Amphibien Winterruhe. Wenn es aber abends um die zehn Grad sind, dann laufen die los.“ Gemeint sind damit vorwiegend Erdkröten. Es werden aber auch Bergmolche und Grasfrösche in den Eimern liegen.

Die Erdkröte kommt häufig vor. Quelle: Holger Hollemann (Archiv)

Sechs Wochen lang bis etwa Mitte April kann die Krötenwanderung dauern. In den Abend- und Morgenstunden werden dann Nabu-Mitglieder an den Zäunen im Einsatz sein, die Amphibien aus den Eimern holen und über die Straße bringen. „Die restlichen 100 Meter bis zum See schaffen sie dann allein“, sagt Ursula Schwertmann und lacht. Ihr Mann rechnet mit 20 bis 25 Helfern. „Dazu werde ich einen richtigen Dienstplan erstellen. Für jede Schicht sind zwei Personen im Einsatz.“

Von Stephan Hartung