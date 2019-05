Mellendorf

Der Naturschutzbund ( Nabu) Wedemark lädt Mitglieder und Gäste ein zu einer Besichtigung der Teichwirtschaft Göckemeyer in Neustadt-Poggenhagen am Sonntag, 19. Mai. Unter dem Titel „Feinschmecker, Fische, und Forscher" informieren die Betreiberfamilie und der Fischereibiologe Dr. Matthias Emmrich über die vielseitige Teichwirtschaft. Dabei geht es auch um Brunnenkresse aus wassergeführten Hochbeeten als wertiges Nahrungsmittel, um heimische Edelkrebse und das Artenschutzprogramm für die gefährdete Fischart Quappe.

Die Führung beginnt um 12 Uhr in Poggenhagen. Treffpunkt für Fahrgemeinschaften ist am 19. Mai um 11 Uhr der Lidl Parkplatz in Mellendorf. Für das Artenschutzprogramm wird eine Spende von 5 Euro erbeten. Außerdem haben die Teilnehmer an dem Tag die Möglichkeit, in Poggenhagen den „Tag der Parke" der Region Hannover mit Aktionen und Informationen auf eigene Faust zu entdecken. Anmeldungen an Heide Winterfeldt, Telefon (05130) 40807 oder per E-Mail an heide.winterfeldt@gmx.de.

Von Ursula Kallenbach