Mellendorf

Die Folgen sind vielfach sichtbar: Vor allem im Harz hat der Borkenkäfer zugeschlagen und große Nadelwald-Flächen vernichtet. Mit leichter Verzögerung sind die Auswirkungen der vergangenen Dürre-Sommer auch in der Wedemark angekommen. Am südwestlichen Ortsrand von Mellendorf werden auf einem fast zwei Hektar großen Gelände – 20.000 Quadratmeter – an der Straße Friedrichshöhe neue Bäume gepflanzt.

Die Forstbetriebsgemeinschaft Celler Land steuert die Aufforstung. Der Bezirksförster Jörg Hagemann war zuletzt genauso Beobachter der Arbeiten wie Ingo Haselbacher: Denn das Waldstück befindet sich im Besitz der Familie Haselbacher. „Das war schon imposant, wie hier mit großen Maschinen alles geschreddert wurde und nachher mit 30 Zentimeter langen Messern die Pflanzlöcher entstanden sind“, berichtet Haselbacher. In diese Löcher setzte das Pflanzteam der Forstbetriebsgemeinschaft in den vergangenen Tagen dann die 14.300 neuen Bäume.

Laubbäume verkraften Wassermangel besser

Mit der Maßnahme soll aus dem vorigen Nadelwald ein Mischwald mit hohem Laubbaum-Anteil werden. Vor allem die dort zuvor wachsenden Fichten waren ein gefundenes Fressen für den Borkenkäfer. Diese Nadelbäume hatten wegen des extremen Wassermangels den Schadinsekten nichts entgegenzusetzen und starben nach dem massenhaften Befall ab. Nun wachsen auf der Fläche Hainbuche, Stieleiche, Zitterulme und Kirsche. Sie kommen besser mit dem Klimawandel zurecht, sind bei längerer Trockenheit nicht so empfindlich.

„Edellaubhölzer sind nicht mehr so anfällig für den Borkenkäfer“, sagt Haselbacher und muss über sein neues Fachwissen selbst schmunzeln. Denn in Mellendorf kennt man ihn sonst als Geschäftsführer der Sport & Freizeit GmbH, die das Spaßbad Wedemark betreibt.

Waldumbau fördert Grundwasserneubildung

Die Aufforstung kostet gut 30.000 Euro. Es ist ein Projekt von Enercity und hat zum Ziel, den Anteil an Laubwald zu erhöhen, da das Areal in Mellendorf zum Wasserschutzgebiet Fuhrberger Land gehört und der Wassergewinnung dient. Hintergrund: Dieser Waldumbau fördert die Grundwasserneubildung und verbessert die Anpassung an den Klimawandel, weil Laubwald mehr Wasser ins Erdreich versickern lässt. Durchschnittlich 30 Jahre braucht nach Angaben von Fachleuten ein Regentropfen im Wasserschutzgebiet Fuhrberger Feld, bis er einen der circa 100 Brunnen erreicht, aus denen das Rohwasser gefördert wird.

Genau aus diesem Grund gibt es im Bereich des Wasserschutzgebietes seit etwa 20 Jahren ein Pflanzprogramm zum Waldumbau von Nadelgehölzen hin zu wertvollem Laubwald. „Es gibt einen Zuschuss vom Land Niedersachsen nach der sogenannten Förderrichtlinie Extremwetterereignisse. Dazu zählt auch der Käferbefall“, erklärt Hagemann. Die Forstbetriebsgemeinschaft ist der Antragsteller.

Fichten sind großflächig abgestorben

Die Fichten mussten weichen, da sie fast ausschließlich abgestorben waren, sagt der Bezirksförster. „In dadurch entstandenen Freiflächen sollen nun Bäume wachsen mit einer Mischwaldausrichtung, wodurch das Risiko eines erneutes Befalls minimiert werden soll.“ Der Begriff „Ausrichtung“ sei dabei auch als Blick in die Zukunft zu verstehen, welcher Baum dem Klimawandel trotze oder eben nicht. „Es ist unsere vorrangige forstwirtschaftliche Aufgabe, die Wälder fit für die Zukunft zu machen. Denn jeder Baum reagiert anders“, betont Hagemann. Der Förster warnt aber davor, sich nur auf die Schäden zu konzentrieren, den der Borkenkäfer in den heimischen Wäldern angerichtet hat.

„Es gibt auch einen Pilzbefall an Kiefern. Das kann man beispielsweise in der Wedemark an der Autobahnabfahrt Berkhof gut erkennen. Dort sieht man rötliche Kiefern – Grund ist eben nicht der Käfer, sondern ein Pilz.“