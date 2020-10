Mellendorf

Oskar konnte sein Glück noch gar nicht so recht begreifen. Der Zweijährige befand sich auf dem Arm seiner Mutter Theresa Evers, als diese einen Preis nach dem anderen entgegennahm. Darunter befand sich auch eine große Spielzeugraupe. Spätestens zu Hause dürfte Oskar dann daran Freude finden. „Wir hatten wirklich Glück: 18 Lose haben wir gekauft, darunter befanden sich zehn Gewinne“, berichtete Evers.

Die Lose stammen aus der großen Tombola, die die IGS Wedemark und das evangelische Familienzentrum Emilie nach dem Feuer im Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Mellendorf ins Leben gerufen hatten. Bei dem Brand wurde die dort untergebrachte Krippe schwer beschädigt. Bis zum Wiederaufbau – geplante Dauer wohl etwa zwei Jahre – werden die Kinder in eigens aufgestellten Containern an der Krausenstraße in Mellendorf betreut. Die Gemeinde Wedemark investiert in die 15 Container, die voll eingerichtet den Betrieb der Krippe mit 30 Kindern gewährleisten sollen, etwa 220.000 Euro.

So sieht das ehemalige Gebäude heute aus. Quelle: Stephan Hartung

Tombola statt Spendengala

Zunächst war als Hilfsaktion eine Spendengala der IGS geplant, wegen Corona wurde diese jedoch zunächst verschoben und musste schließlich ganz abgesagt werden. Als Ersatz gab es eine Tombola mit 350 Preisen – gestiftet von zahlreichen örtlichen Sponsoren, Firmen und Geschäften. Am vergangenen Montag begann an verschiedenen Stellen in der Wedemark der Verkauf der insgesamt 950 Lose. „Abends waren bereits alle Lose vergriffen“, berichtete Anke Cohrs, Koordinatorin des Familienzentrums, „und dann gab es auch traurige Augen, als schon alles weg war.“

Preise können noch bis Freitag abgeholt werden

Zwar hätten noch mehr Lose verkauft werden können, berichtete Cohrs, die Kapazität bei der Organisation sei jedoch schnell ausgeschöpft gewesen. Zu den Helfern gehörten Schüler und Lehrer der IGS sowie Mitarbeiter von Krippe und Kita. Insgesamt erbrachte die Tombola einen Erlös von 1610 Euro, der der Interimslösung zugutekommt.

Noch bis Freitag, 16. Oktober, können die Gewinner jeweils von 14 bis 16 Uhr im sogenannten Brunnenzimmer am Kirchweg 3 in Mellendorf ihre Preise abholen. Wer keinen dieser Termine wahrnehmen kann, sollte sich unter Telefon (05130) 3257 melden.

Von Stephan Hartung