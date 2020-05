Bissendorf

Die beiden Bibliotheken der Gemeinde Wedemark öffnen wieder am Montag, 4. Mai. Zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus gelten dann allerdings strenge Hygieneregeln, zudem werden die Besucherzahlen reglementiert.

„Es ist wichtig, dass die Bibliothek endlich wieder Leser empfangen kann“, freut sich Fachbereichsleiter Jörg Clausing über die Wiedereröffnung. Um sicherzustellen, dass die Besucher den geforderten Abstand einhalten können, werden maximal 15 Gäste in Bissendorf und Mellendorf hineingelassen. Diese Zahl basiert auf der vorhandenen Nutzfläche von je 200 Quadratmetern.

Nur 30 Minuten Aufenthalt

Die Bibliothek steht während der Corona-Epidemie nicht als Aufenthaltsraum zur Verfügung. Die Gästen müssen ohne Sitzgelegenheiten, Recherche-Computer oder Lesemöglichkeiten auskommen. „Der Aufenthalt in der Bibliothek dient lediglich dem Ausleihen und der Rückgabe von Medien. Die Aufenthaltsdauer wird auf maximal 30 Minuten beschränkt“, betont Bibliotheksleiterin Martina Popan.

Für diejenigen Leser, die nur Medien zurückgeben wollen, werde im Eingangsbereich ein Bücherwagen bereitstehen, um die notwendige räumliche Distanz wahren zu können, kündigt Popan an. Festgelegte Laufwege innerhalb der Ausleihstelle sollten helfen, Begegnungen zu vermeiden. Natürlich werde Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.

Um den Überblick über die Besucher zu behalten, verteilen Mitarbeiter eine limitierte Zahl von Körben, die beim Eintreten ausgehändigt und beim Verlassen der Bibliothek zurückgegeben werden müssen. In Mellendorf öffnet die Ausleihstelle auf dem Campus W am Fritz-Sennheiser-Platz 2-3, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag zusätzlich von 15 bis 17 Uhr. In Bissendorf hat die Bibliothek an der Gottfried-August-Bürger-Straße 3 dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 13 Uhr geöffnet, zusätzlich am Dienstag von 15 bis 18 Uhr sowie donnerstags und freitags von 15 Uhr bis 17 Uhr.

Von Stephan Hartung