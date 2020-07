Bissendorf

Nach mehrmonatiger Zwangspause beginnt das Konzertleben auch in der Wedemark wieder. Es dürfen nach den erheblichen Corona-Beschränkungen nun wieder Veranstaltungen im Freien stattfinden. Nicoleta Ion eröffnet die Saison der Gartenkonzerte am Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. Juli, mit Beethovens „Pathétique“.

Gartenbesichtigung möglich

Das nunmehr vierte Wedemärker Gartenkonzert beginnt an beiden Tagen um 18 Uhr in Linnes Garten in Bissendorf, Am Heerwege 12. Zunächst haben die Gäste die Gelegenheit, bei einem Getränk an einer Führung durch den Garten teilzunehmen. Dabei steht Eigentümerin Edeltraut Maas-Linne den Besuchern Rede und Antwort. Musik von Ludwig van Beethoven erklingt dann jeweils um 19 Uhr. Unter dem Titel „Pathétique“ präsentiert die Wedemärker Pianistin und Spezialistin für historische Tasteninstrumente, Nicoleta Ion, an beiden Tagen drei Sonaten aus dem frühen Schaffen des Musikers auf ihrem Hammerflügel.

Gäste sollten Klappstuhl mitbringen

Wegen der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus werden Konzertbesucher gebeten, sich per E-Mail an kontakt@nicoleta-ion.de oder unter Telefon (05130) 9689960 anzumelden. Dabei müssen neben dem Namen und der Telefonnummer auch der Wunschtermin für den Konzertbesuch angegeben werden. Da die Sitzmöglichkeiten begrenzt sind, sollten Gäste einen Klappstuhl mitbringen. Der Eintritt kostet 20 Euro inklusive Getränk, Schüler und Studenten zahlen 10 Euro. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus.

Von Sven Warnecke