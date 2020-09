Bissendorf

Nach dem Raubüberfall auf ein Geschäft am Dienstagnachmittag in Bissendorf sucht die Polizei nun dringend Zeugen. Der maskierte Täter hatte in einem Geschäft an der Scherenbosteler Straße eine Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Die Frau sowie eine Kundin, die sich zum Zeitpunkt des Überfalls in dem Laden aufgehalten hatte, blieben unverletzt. Der Täter erbeutete Geld.

Der Angestellten, die ihren Namen nicht nennen möchte, geht es am Mittwoch nach eigenen Angaben den Umständen entsprechend gut. Was sie vor allem aktuell aufbaut, sind die Stammkunden, die sich einen Tag nach dem Überfall über ihr Wohlergehen erkundigen. Auch die bei dem Überfall anwesende 74-jährige Kundin habe die Tat verkraftet, sagt die Angestellte.

Angestellte und Kundin bleiben unverletzt

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei hatte der Maskierte am Dienstagnachmittag gegen 15.25 Uhr das Geschäft für Dekorationsartikel und Wein im Ortskern an der Scherenbosteler Straße betreten. Bis vor vier Jahren beherbergte das Gebäude eine Filiale der Hannoverschen Volksbank. Er zückte unvermittelt eine Pistole und bedrohte die Angestellte. „Seiner Aufforderung, Geld aus der Kasse herauszugeben, kam die 61-Jährige unverzüglich nach“, teilte Polizeisprecher Michael Bertram am Mittwoch mit. „Der wollte auch nur Geld“, sagt die Angestellte dieser Zeitung.

Danach flüchtete der Räuber. Die 74-jährige Kundin, die sich zum Zeitpunkt des Überfalls in dem Laden aufhielt, konnte erkennen, dass der Täter nach dem Verlassen des Geschäfts nach rechts weg lief – in Richtung der Ortsdurchfahrt Mellendorfer Straße/Am Markt.

Räuber entkommt trotz Großfahndung der Polizei

Die Polizei war nach dem Raubüberfall mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Zudem versuchten die Polizisten, mit einem Diensthund die Spur des Täters aufzunehmen. Dennoch entkam der Unbekannte.

Die Zeuginnen beschrieben den Mann als etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Beim Überfall trug er einen schwarzen Trainingsanzug mit Kapuze sowie schwarze Handschuhe. Zudem hatte der Mann sein Gesicht mit einem schwarzen Schal vermummt und trug eine Brille mit silberfarben verspiegelten Gläsern.

Hat sich der Täter geirrt?

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem gesuchten Mann geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511)-1095555 zu melden. Insbesondere würden Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug der Polizei helfen. „Zu dieser Uhrzeit waren ja sicherlich einige Leute in Bissendorf unterwegs“, so Polizeisprecher Bertram.

Ob sich der Unbekannte möglicherweise nur geirrt hat, da an dem Gebäude nach wie vor das Logo des Geldinstituts prangt und in den Räumen auch noch ein Geldautomat sowie ein Auszugdrucker installiert sind, kann Bertram aktuell nicht sagen. „Das kann nur der Täter beantworten.“

Von Frank Walter und Sven Warnecke