Mellendorf/Bissendorf

In Mellendorf hat ein Unbekannter am Sonntag, 27. Juni, zwischen 11.30 und 12 Uhr einen auf dem Parkplatz des Friedhofs Auf dem Pfarrkampe abgestellten Skoda demoliert. Das Auto hatte ein 92 Jahre alter Senior dort ordnungsgemäß abgestellt. Später stellte er nach Angaben der Polizei einen Schaden am rechten vorderen Stoßfänger fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Dienstag, 29. Juni, zwischen 12.45 und 14 Uhr am Gartenweg in Bissendorf. Dort hatte ein Unbekannter offenbar beim Rangieren den Zaunpfosten vor einem Einfamilienhaus touchiert. Der Schaden beläuft sich ebenfalls auf etwa 500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke