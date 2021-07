Wedemark/Kaltenweide

Grasfrösche und Mistkäfer finden und vorstellen, Erklärkarten im Wald suchen und Waldschmetterlinge entdecken – an dieser Vielfalt zeigt sich bereits: Es war ein ereignisreicher Aktionstag für die Naturschutzjugend (Naju) Wedemark, die in der Vergangenheit schon Ausflüge zu anderen Themen angeboten hatte. Kerstin Geier, Försterin für Waldökologie und Naturschutz in der Landesforstverwaltung, leitete die Exkursion durch den Naturwald in Kananohe.

Mit großer Begeisterung waren die Kinder dabei, im Wald versteckte Karten mit Fotos zu suchen. Die Funde wurden spielerisch den Hauptfunktionen des Waldes zugeordnet und diese dabei anschaulich vorgestellt. So wurde allen Teilnehmern schnell klar, dass es im Wald um viel mehr geht als Holzproduktion und Jagd als wichtigste Nutzfunktionen. Die Hauptfunktionen des Waldes: Er schützt Siedlungen und Menschen, schont Ressourcen, dient der Erholung und liefert den Waldbesitzern mit seinem Holz nachhaltiges Einkommen. Darüber hinaus ist er Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.

Wald bietet Freizeit und Erholung

Die Niedersächsischen Landesforsten kümmern sich auch um die Schutzfunktion. Dazu gehören sowohl Arten- und Biotopschutz als auch die Funktion des Waldes zur Reinigung von Wasser und Luft oder in Hanglagen zum Schutz vor Bodenerosion. In der Diskussionsrunde und an den vorbeikommenden Reitern, Hundehaltern und Spaziergängern erkannten die Kinder, dass die Freizeit- und Erholungsfunktion in den vergangenen Jahrzehnten an Bedeutung immer mehr zugenommen hat.

Anschließend untersuchten die jungen Teilnehmer in vier Gruppen jeweils Teilflächen in dem schönen Eichen-Hainbuchen-Wald auf vorhandenes sogenanntes Totholz. Es wurde vermessen und erfasst. Dass abgestorbenes Holz eine große Rolle für die Besiedlung des Waldes mit einer artenreichen Tier-, Pflanzen- und Pilzwelt spielt, wussten die Najus, die regelmäßig bei den Aktionstagen dabei sind, schon längst – aber hier war und wurde es so richtig deutlich, lautete anschließend ihr einhelliges Fazit.

Hier ist ein Kaisermantel zu sehen. Quelle: Beate Butsch

Als Beispiel einer anspruchsvollen Tierart erklärte Teilnehmer Paul die Merkmale der Wildkatze. Andere Kinder entdeckten in Kananohe Grasfrösche und Mistkäfer und stellten sie vor. In diesem Naturwald zeigte sich anschaulich, wie groß der Unterschied zu einem noch bewirtschafteten Areal aussehen kann. Die Najus fanden in dem Bereich, der als Naturschutzgebiet bereits seit 1974 nicht mehr genutzt wird, deutlich mehr Totholz und damit Lebensraum für viele Insektenarten als in dem, der erst wenige Jahre aus der Holznutzung herausgenommen war. Auf dem Rückweg entdeckten die Kinder sogar noch zwei besondere Waldschmetterlinge: einen Kaisermantel und einen Kleinen Eisvogel.

Wer sich ebenfalls für die Arbeit der jungen Naturschützer interessiert, kann sich per E-Mail an jugendarbeit@nabu-wedemark.de melden. Zudem werden Interessierte für das Betreuerteam gesucht.

Von Stephan Hartung